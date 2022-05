Oprava Barrandovského mostu postupuje podle plánu

Praha - Oprava pražského Barrandovského mostu pokračuje přesně podle harmonogramu a zatím nezpůsobila vážné dopravní potíže. Dělníci již dokončili demolici nájezdové rampy ze Strakonické ulice. Na samotném mostě odfrézovali vozovku, odstranili římsy, zábradlí a izolace a do konce týdne bude konstrukce mostu zcela očištěna. ČTK to dnes řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě). Rekonstrukce začala v pondělí 16. května a letos potrvá 110 dní.

Barrandovský most z roku 1983 je součástí městského okruhu. Denně ho přejede na 140.000 aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v Praze. Rekonstrukce stavby je rozložena do několika let a vždy potrvá jen část roku. Celkem vyjdou práce za všechny roky na 594,5 milionu korun.

"Žádná jiná stavba v Praze nebyla tak složitě a dlouhodobě připravována včetně dopravních opatření a objížděk, na kterých se pracovalo tři roky. Díky tomu si myslím, že se situace zatím nedostala do vážného průšvihu a je celkem stabilní. Za to patří dík i řidičům, kteří využívají objízdné trasy nebo MHD," řekl Scheinherr.

Podle náměstka je třeba vydržet ještě následující červnové týdny. Se začátkem prázdnin totiž intenzita dopravy v metropoli klesá a situace na silnicích by měla být lepší než nyní. "Samozřejmě dny odjezdů na dovolené zřejmě budou exponované a lze čekat intenzivnější dopravu," uvedl náměstek.

Dělníci nyní pracují na nájezdu ze Strakonické a na opravách jižní části mostu ve směru do Braníku. Rampa již byla zbourána a nadcházející víkend by dělníci měli zahájit stavbu bednění pro novou konstrukci rampy. Poté, co to dokončí, bude na Strakonické otevřen nyní zavřený vyhrazený pruh pro autobusy, který je pod mostem.

Na mostě byla odstraněna vozovka, a to až na konstrukci mostu, a odbourány římsy. Právě těmi do mostu zatékalo a musí být nahrazeny novými. Dělníci odstranili rovněž zábradlí a starou izolaci. V následujících dnech budou konstrukci mostu dočišťovat. "Vše jde podle harmonogramu a nemáme ani půlden zpoždění," dodal Scheinherr.

Řidiči musí jezdit po objízdných trasách, které vedou zejména po Pražském okruhu, kde byl dočasně otevřen sjezd na Písnici. U Lihovaru pak vznikla rampa pro otáčení, kvůli které byla u křižovatky s Nádražní zúžena do jednoho pruhu Strakonická ve směru z centra. Rozšířena byla kapacita křižovatky u mostu Závodu míru na Zbraslavi a upraveny byly semafory na klíčových křižovatkách.