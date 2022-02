Oprava Barrandovského mostu by měl začít v první polovině května

Praha - Rekonstrukce pražského Barrandovského mostu by měla začít v první polovině letošního května. ČTK a Českému rozhlasu to dnes řekl primátorův náměstek Adam Scheinherr (Praha Sobě). Technická správa komunikací (TSK) nyní vyhodnocuje nabídky od zhotovitelů stavby. Při opravách nebude most uzavřen a provoz bude omezen vždy v jednom ze čtyř pruhů v každém směru. Objízdné trasy TSK projednává.

Fotogalerie

První část soumostí byla otevřena v roce 1983 a most dosud nebyl kompletně opraven. Most je součástí městského okruhu a denně jej přejede asi 140.000 aut. Loni TSK opravila spodní části mostu. TSK chystá rovněž opravy dalších mostů, mimo jiné Libeňského.

Mezi největší problémy patří špatná izolace a zatékání vody do mostu. "Nejdůležitější je vyměňovat izolace. Předpjatá lana drží celou konstrukci. Při diagnostice v posledních letech jsme objevili, že lana jsou zkorodovaná, proto je nezbytně nutné, abychom k rekonstrukci přistoupili," řekl Scheinherr.

Jako první začne rekonstrukce snesením a vybudováním nové rampy ze Strakonické ulice. "Počítá se zde z objízdnou trasou, která bude vyznačena. Trasa se nyní projednává, stejně jako úpravy na další komunikační síti, tedy na tzv. odlehčovacích trasách. Na objízdných i odlehčovacích trasách bude zákaz rekonstrukcí a oprav," řekla mluvčí TSK Barbora Lišková.

Rekonstrukce je rozložena do několika let, kdy doprava bude omezena vždy pouze částečně a jenom část stavební sezony. Doplňovat se budou přepínací lana, izolace nebo svodidlové zídky, které jsou v nevyhovujícím stavu. Vyměněny budou povrchy vozovek a TSK opraví části, kde jsou chodníky a rovněž svodidla a osvětlení. Jaké práce kdy přesně budou na provedeny, zatím není jasné. Bude záležet na výsledku tendru, kdy zájemci museli navrhnout kromě délky oprav také jejich harmonogram a postup.

Praha má s mosty problémy dlouhodobě. V roce 2020 byla otevřena nová lávka z Císařského ostrova do Troje. Původní se zřítila na konci roku 2017. Ve špatném stavu je Libeňský nebo Hlávkův most, jejichž opravu TSK připravuje. V případě Libeňského mostu již vybrala dodavatele a práce by měly začít letos. Rekonstrukci vyžaduje také Palackého most.