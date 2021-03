Opoziční tým žádá informace o struktuře a dodávkách vakcín

Praha - Opoziční expertní tým ODS, KDU-ČSL a TOP 09 žádá od ministerstva zdravotnictví zveřejnit informace o objednaných dávkách vakcín proti covidu-19, jejich struktuře a plánovaných měsíčních dodávkách. Na dnešní tiskové konferenci ve Sněmovně to řekli předseda poslanců TOP 09 Vlastimil Válek a poslanec ODS Bohuslav Svoboda, který také varoval před využíváním vakcín neschválených Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA).

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) dnes uvedl, že v březnu má do České republiky dorazit přes milion dávek vakcíny, z toho zhruba 700.000 od společností Pfizer/BioNTech. V dubnu mají přijít celkově dva miliony dávek. Cílem je podle něj v březnu podávat alespoň 35.000 dávek vakcíny denně, v dubnu pak 100.000. Tempo očkování v ČR zrychluje, ve čtvrtek bylo naočkováno 31.376 lidí, dosud nejvíce.

Ve Sněmovně ve čtvrtek Blatný řekl, že celkem je zajištěno přes 25 milionů dávek pro 14 milionů lidí. Z toho 10,3 milionu dávek má být dodáno do konce června pro 5,3 milionu lidí, další do konce srpna. Vakcín je podle Válka objednaných dostatek, chybuje se ale v jejich distribuci a od dodání preparátu do ČR k jeho aplikaci uplyne dlouhá doba.

Podle Svobody má vakcinace smysl, pokud bude proočkováno alespoň 70, lépe 80 procent obyvatelstva. Je proto nutné občanům smysl očkování vysvětlit. Systematická kampaň chybí, uvedl. Uvítal ale, že se do vakcinace zapojí praktici. Podle Blatného se do systému očkování zapojilo už přes 2000 ordinací praktických lékařů. Zaregistrovalo se u nich přes 120.000 lidí. Svoboda také kritizoval, že velkokapacitní očkovací centrum v pražské hale O2 universum začne fungovat až 11. dubna.

Místopředseda sněmovního zdravotnického výboru a lékař Svoboda dále varoval před využíváním vakcín před schválením EMA. Zkoumání kvality preparátů podle něj trvá minimálně tři měsíce. "Navíc ještě by to mělo obsahovat to, že si pracovníci EMA zajedou na pracoviště, kde se to vyrábí, aby se zjistilo, jestli prostředí, ve kterém se to vyrábí, a technologický proces je správný," poznamenal.

Maďarsko už bez unijního schválení očkuje ruskou vakcínou proti covidu-19 Sputnik V a též preparátem čínské státní firmy Sinopharm. Také Slovensko již získalo ruskou vakcínu, první zásilka dorazila do země tento týden v pondělí. Okolnosti jejího nákupu bez souhlasu vlády vyvolaly krizi ve slovenské vládní koalici. O látku požádal Rusko také český prezident Miloš Zeman. EMA už zahájila průběžné hodnocení vakcíny. Podle středečního vyjádření Hradu také Zeman na popud premiéra Andreje Babiše (ANO) požádal Čínu o dodávku látky od Sinopharmu.

EMA zatím schválila pro použití ve státech EU tři vakcíny proti covidu-19, a to od firem Pfizer/BioNTech, AstraZeneca a Moderna. Jedná také s dalšími desítkami výrobců. Pokud by některý členský stát chtěl nasadit vakcínu neschválenou EMA, může v nouzovém režimu provizorně schválit užití přípravků sám. Na rozdíl od registrace u EMA však poté nenese za případné problémy s vakcínou odpovědnost výrobce, ale stát.