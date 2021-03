Opoziční tým vyzval vládu k mobilizaci zdravotnických zařízení

Praha - Opoziční expertní tým vyzval vládu, aby dnes zasedla a zmobilizovala veškerá zdravotnická zařízení, jež by se mohla zapojit do léčby pacientů s koronavirem. Do systému by měla zapojit také lázně či hospice, pokud mají volné kapacity k doléčování pacientů, situaci by kabinet měl centrálně řídit a koordinovat, řekl na dnešní tiskové konferenci ve Sněmovně předseda poslanců TOP 09 Vlastimil Válek. Vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) ČTK shání.

Vláda podle dnešního vyjádření vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) zváží kvůli koronavirové pandemii uložení pracovní povinnosti ambulantnímu personálu, který by pomáhal v nemocnicích. Návrh podle lidoveckého poslance Víta Kaňkovského není a priori špatně, jako první by ale podle něj měli být zmobilizováni zdravotníci v lůžkových zařízeních, kteří mají k péči blíž a mohou ji poskytovat v řádech hodin.

Nemocnice v Benešově a Mladé Boleslavi dnes vyhlásily stav hromadného postižení osob. Kvůli vyčerpání kapacit v nemocnicích ke stejnému opatření přikročil již dříve Pardubický kraj. V takovém stavu péče v nemocnici neodpovídá běžnému standardu.

"Potřebujeme, aby vláda zasedla a řekla: Máme tady některé specializované ústavy, které se dosud léčbě covidových pacientů nevěnovaly, tam máme penzum zdravotníků i specializovanou techniku, tam můžeme v řádu hodin či dnů péči poskytovat," řekl Kaňkovský.