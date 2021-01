Opoziční tým chce informace od vlády o očkování proti covidu-19

Praha - Expertní tým opozičních ODS, KDU-ČSL a TOP 09 chce od vlády informace o termínech očkování rizikových skupin proti covidu-19, přehled o počtu očkovaných nebo větší zapojení krajů a místních samospráv do očkování populace. Zástupci takzvaného Anticovid týmu to řekli na tiskové konferenci ve Sněmovně. Zopakovali, že chtějí, aby se dolní komora dnes hned na začátku schůze zabývala právě očkovací strategií České republiky. Před debatou o prodloužení nouzového stavu musí kabinet ve Sněmovně odpovědět na otázky o očkování a odškodnění lidí postižených covidem, míní místopředseda ODS Zbyněk Stanjura.

Kromě zmíněných dat chce opozice po vládě a ministerstvu zdravotnictví, aby zajistily dostupnost systému očkování pro všechny věkové skupiny a dostupnost informací. Dále požaduje věrohodně vysvětlení chyb provázejících začátek registrace k vakcinaci a aby plně představily očkovací strategii. Strany též chtějí vědět, proč premiér Andrej Babiš (ANO) ustoupil od záměru otevřít rezervační systém 1. února pro všechny české občany.

Občané v každém kraji by měli vědět, zda dostávají stejný procentuální podíl dodávek vakcíny pro rizikové skupiny jako ve vedlejším kraji, míní Stanjura. "Pokud nebudeme znát přesná čísla, budou vznikat jen spekulace a nevraživost mezi občany," poznamenal. Například liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) v pondělí kritizoval nerovnoměrné rozdělování vakcín. Z čísel, která jsou k dispozici do 14. ledna, bylo do nemocnic a zdravotnických zařízení v Praze distribuováno 32 procent vakcíny, do nemocnic a podobných zařízení v Brně 19,4 procenta a do Libereckého kraje sotva 2,8 procenta, uvedl.

Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) se dodávky vakcíny do jednotlivých krajů odvíjejí od počtu obyvatel a počtu lidí starších 65 let v regionu. Praha a Brno jich podle něj mají víc, protože slouží jako centrum k další distribuci pro Čechy a Moravu.

Vláda bude ve Sněmovně usilovat o prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dní. Pokud získá souhlas poslanců, nouzový stav by měl trvat do 21. února. Zatím v Česku kvůli epidemii covidu-19 platí od 5. října do 22. ledna. O návrhu menšinové vlády ANO a ČSSD bude Sněmovna jednat zřejmě ve čtvrtek 20. ledna. Podle Stanjury se o svém postupu ještě poradí poslanecké kluby. "Ve čtvrtek se nějak rozhodneme i na základě toho, jak vláda zdůvodní svoji žádost. Zatím je takové automatické, že opakovaně měsíce klademe stejné otázky a nedostáváme odpovědi," poznamenal.

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka později řekl, že jeho strana zvažuje, jak k žádosti přistoupí. Připomněl, že minulý týden vyzval vládu k jednání, dnes odpoledne by se měla uskutečnit schůzka s Blatným. Otevřít na ní bude lidovecký šéf chtít i podle něj striktní podmínky kompenzací pro živnostníky. Pokud bude kabinet ochotný je změnit, mohou lidovci uvažovat o podpoře prodloužení stavu nouze, dodal Jurečka.

Podle Anticovid týmu je též nutné, aby vláda zmírnila ekonomické dopady koronaviru na společnost. Požaduje uvolnění celého maloobchodu nejen podle sortimentu, rychlé a jednoduché vyřizování kompenzací, pravdivé informace o výši poskytnutých náhrad nebo odpuštění sociálních odvodů u živnostníků a malých firem do 50 zaměstnanců, tedy obnovení programu Antivirus C.