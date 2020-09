Opoziční strany možný nástup Mlsny na ÚOHS hodnotí kladně

Praha - Opoziční strany hodnotí náměstka ministra vnitra Petra Mlsnu jako vhodného kandidáta do čela Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Vyplynulo to z odpovědí zástupců stran na tiskových konferencích před dnešním zasedáním Sněmovny. Politici především kritizují současného šéfa ÚOHS Petra Rafaje. K jeho odvolání prezidenta Miloše Zemana vyzvali premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Zeman se k jejich argumentům nevyjádřil, podle Lidových novin Hrad prosazuje na Rafajovo místo Mlsnu.

Předseda lidovců Marian Jurečka chce situaci v ÚOHS projednat jako mimořádný bod ve Sněmovně. "Jeho (Rafajova) pozice je dlouhé měsíce diskutovaná a neobhajitelná," řekl. Sněmovna by měla podle něj vyzvat Zemana, aby neotálel a Rafaje odvolal. Podle zákona odvolání ÚOHS přísluší prezidentovi na návrh vlády tehdy, pokud nevykonává funkci po dobu delší než šest měsíců, narušuje závažným způsobem důstojnost své funkce či nezávislost a nestrannost úřadu.

Podle šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové bude dobře, pokud Rafaj úřad dál nepovede. "Je okolo něj nespočet pochybností a je zapleten do celé řady kauz," uvedl. Právě u ÚOHS je přitom důvěryhodnost klíčová, dodala. Rafaj v poslední době čelí kritice například kvůli tomu, jak úřad postupoval u tendru na nový mýtný systém. Loni v březnu kvůli tomu zasahovala na ÚOHS policie. Adamová chce prosadit, aby do budoucna úřad nevedl jeden člověk, ale kolegium.

Předseda STAN Vít Rakušan řekl, že Mlsna je zkušený úředník. "Prošel celou řadu nejrůznějších vlád na postu náměstka, je to člověk, který by to jistě zvládl," uvedl. Rafajův možný konec uvítal, protekce a netransparentnost na ÚOHS pod jeho vedením je podle Rakušana "do nebe volající".

Šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka řekl, že Mlsna je velmi dobrý legislativec a náměstek. "Jako jméno hozené do placu by to bylo dobré," uvedl. Předseda KSČM Vojtěch Filip podotkl, že případným přechodem Mlsny na antimonopolní úřad přijde o výrazného úředníka ministerstvo vnitra a je třeba zaměřit se na výběr jeho nástupce tam.

Mlsna je náměstkem ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy. Na starosti má například přípravu voleb. V minulosti působil jako předseda Legislativní rady vlády ČR, ministr bez portfeje či náměstek místopředsedkyně vlády Karolíny Peake (Věci veřejné, později LIDEM).