Opoziční slovenské hnutí OLaNO se před volbami dotahuje na Směr

Praha - Opoziční slovenské hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) se krátce před nadcházejícími parlamentními volbami na Slovensku v žebříčku popularity dotahuje na nejsilnější vládní stranu Směr-sociální demokracie (Směr-SD) expremiéra Roberta Fica, která je dlouhá léta nejoblíbenější stranou v zemi. Vyplývá to z výsledků společného průzkumu dvou zavedených agentur, které má ČTK k dispozici. OLaNO by dokázalo sestavit vládu s několika dalšími opozičními či neparlamentními formacemi. Parlamentní volby se na Slovensku uskuteční 29. února, od poloviny února platí v zemi moratorium na zveřejňování výsledků předvolebních sondáží.

Preference OLaNO, které se silně vymezuje vůči Směru-SD v nejnovější sondáži dosáhly 16,4 procenta. Směr-SD by získal 17,2 procenta hlasů rozhodnutých voličů. Do sněmovny by se dostalo celkově osm stran, hnutí a koalic.

Sondáž, kterou uskutečnily agentury AKO a Focus mezi 2000 respondenty v období od 13. do 18. února, potvrdila, že stávající tříčlenná koalice by většinu ve sněmovně nezískala. Zbylé dvě vládní strany Most-Híd a Slovenská národní strana skončily v průzkumu pod hranicí pěti procent, jejíž zdolání ve volbách je pro strany podmínkou vstupu do sněmovny.

Na třetím místě ve zmíněném průzkumu skončila krajně pravicová strana Kotlebovci-Lidová strana Naše Slovensko s podporou 10,4 procenta. Za ní se umístila koalice neparlamentních stran Progresivní Slovensko/Spolu (9,1 procenta, která loni vyhrála na Slovensku volby do Evropského parlamentu.

Do sněmovny by ještě dostaly nová strana Za lidi exprezidenta Andreje Kisky (8,2 procenta), opoziční strany Jsme rodina (7,9 procenta) a Svoboda a solidarita (6,1 procenta), jakož i neparlamentní Křesťanskodemokratické hnutí (5,2 procenta).

Růst popularity protikorupčního hnutí OLaNO ukázaly již dřívější sondáže. Naopak popularita Směru-SD, který ve volbách v roce 2012 získal 44,4 procenta a o čtyři roky později 28,28 procenta hlasů, dlouhodobě klesá. Ficova strana vyhrála od roku 2006 všechny čtyři parlamentní volby.

Na Slovensku platí v období 14 dnů před volbami a v den voleb do uzavření hlasovacích místností zákaz zveřejňování výsledků předvolebních sondáží. Parlament loni v listopadu hlasy části koaličních a nezařazených zákonodárců, jakož i zástupců krajně pravicové strany Kotlebovci-Lidová strana Naše Slovensko (LSNS) délku zmíněného moratoria prodloužil až na 50 dnů. Ústavní soud ale platnost této změny na podnět prezidentky Zuzany Čaputové pozastavil.

Právě v souvislosti se snahou části politiků o prodloužení moratoria uspořádala loni občanská iniciativa 50dni.sk veřejnou sbírku na financování dvou průzkumů, jejichž uskutečnění není během moratoria zakázáno. Přes 9200 dárců, kteří se zapojili do kampaně, získali coby společní objednavatelé nárok na obdržení výsledků obou průzkumů z dílny agentur AKO a Focus. Výsledky druhé sondáže by měly být známé příští týden, a to tři dny před volbami.

Pokuty za zveřejnění výsledků sondáží na Slovensku v období moratoria hrozí podle zákona například tamním mediím, politickým stranám a dalším právnických osobám založeným podle slovenského práva, nikoli ale samotným obyvatelům.