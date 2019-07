Opoziční předák Navalnyj jde opět do vězení za výzvy k protestům

Moskva - Moskevský soud dnes poslal na 30 dní do vězení známého opozičníka Alexeje Navalného. Potrestal ho tak za to, že uplynulou sobotu vybízel při demonstraci k dalším protestům proti vyloučení opozičních kandidátů ze zářijových voleb do moskevského sněmu. Informovala o tom ruská média.

Podle usnesení soudu byl Navalnyj uznán vinným z opakovaného porušení předpisů upravujících pořádání mítinků a shromáždění. Známý bloger se podle agentury TASS v průběhu řízení pozastavil nad tím, že soud jeho odsouzení založil pouze na kopii vzaté z jeho stránky na sociálních sítích.

Kvůli podezření z uvedeného správního přečinu zadrželi policisté Navalného už ráno. Zatčení oznámil sám bloger z policejní strážnice na Instagramu. Ve videu, které si nahrál na stanici, přitom sdělil, že se ho muži zákona chopili, když si šel zaběhat.

"Je pravda, když se říká, že sport občas škodí zdraví," uvedl ironicky. "Vyběhl jsem z domu, abych si zaběhal a abych koupil ženě kytku. Má dnes narozeniny. U domu ale stál policejní mikrobus a pak mě zadrželi. Teď jako hlupák tvrdnu v trenýrkách na strážnici," dodal s prosbou manželce Juliji, ať omluví jeho nepřítomnost na oslavě.

Zadržení potvrdila také Navalného mluvčí. Politikova advokátka Olga Michajlovová agentuře Interfax sdělila, že Navalného obvinili z opakovaného porušení pravidel pro pořádání demonstrací. Za to mu může hrozit pokuta až 300.000 rublů (asi 110.000 korun), anebo až 30 dnů za mřížemi.

Minulou sobotu v Moskvě demonstrovaly tisíce lidi proti vyloučení opozice z voleb. Tuto akci úřady výjimečně povolily. Navalnyj při této příležitosti vyzýval Moskvany, ať se nejbližší sobotu zúčastní další demonstrace u radnice, kterou však úřady nepovolily.

Moskevské úřady vyloučily desítky opozičních kandidátů z voleb se zdůvodněním, že neshromáždili požadované množství hodnověrných podpisů od voličů v okruzích, kde se o mandát hodlali ucházet. Mezi vyřazenými kandidáty bylo i několik Navalného spolupracovníků. Opozice tvrdí, že úřady ji vůbec nechtěly pustit do voleb a že pravost podpisů zpochybnili úředníci i záměrnými chybami při jejich ověřování.

Nezávislí kandidáti si podle zákona potřebují zajistit podporu nejméně tří procent oprávněných voličů v příslušném volebním obvodu Moskvy, tedy potřebují získat přibližně 4500 až 5000 podpisů, aby se o mandát směli ucházet.

Navalnyj byl loni vyřazen z prezidentských voleb pod záminkou podmínečného odsouzení. Před moskevskými volbami se opozice silně mobilizovala v naději, že získá zastoupení ve sněmu hlavního města, které hospodaří s vysokým rozpočtem.

Opoziční kandidáti byli vyřazeni i v dalších velkoměstech, jako je Petrohrad, poznamenala agentura AFP.