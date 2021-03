Opoziční poslanci chtějí v jaderném výboru řešit dukovanský tendr

Praha - Poslanci Pirátů, ODS, STAN a TOP 09 žádají premiéra Andreje Babiše (ANO) v nejbližším termínu o svolání Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů. Chtějí se zabývat geopolitickou bezpečností dodavatelů a financováním výstavby nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Žádají také přesnou definici konsorcií uchazečů o stavbu. ČTK to dnes sdělil Jakub Dušánek z mediálního odboru Pirátské strany.

Podle opozičních poslanců, kteří jsou členy stálého výboru, nejsou dořešené otázky kolem podoby tendru na dodavatele výstavby v Dukovanech, přestože má nynější schůze Sněmovny na programu třetí čtení vládního návrhu zákona o přechodu k nízkouhlíkové energetice, který vypsání tendru obsahuje. "Hrozí, že se ho budou účastnit i společnosti států, jejichž působení může ohrozit bezpečnost ČR. Hrozí také, že případné finanční náklady se můžou negativně promítnout do státního rozpočtu a peněženek občanů," píše se v tiskové zprávě.

Poslanci poukázali na to, že ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) koncem ledna po jednání se zástupci stran oznámil, že do tendru pravděpodobně nebude připuštěná Čína, ve hře ale zůstává Rusko. Členové výboru za Piráty, ODS, STAN a TOP 09 požadují, aby byli do tendru pozváni jen dodavatelé z Francie, Jižní Koreje a Spojených států. "Oslovení ruského dodavatele pro výstavbu pátého bloku v Dukovanech představuje ohrožení bezpečnostních zájmů státu. Varují před ním tajné služby a je v rozporu s bezpečnostními požadavky stanovenými vládou samotnou. ČEZ měl povinnost tyto požadavky zapracovat do zadávací dokumentace, přesto tak údajně zatím neučinil," uvedla členka výboru Helena Langšádlová (TOP 09).

Člen jaderného výboru Petr Třešňák (Piráti) upozornil, že stále není známý ani přesný model financování. Vláda doposud neřekla, zda bude projekt financovat ze 70 procent nebo ze 100 procent, podotkl. "Právě cenu peněz, za které se bude stavět, a finální cenu projektu považujeme za klíčové v projektu takového rozsahu. Stejně tak samotný dopad na cenu energií pro občany," dodal.

Opoziční zástupci výboru také poukázali na to, že ministerstvo průmyslu a obchodu pro účely tendru dosud jednoznačně nedefinovalo pojem konsorcium, který je podle nich klíčový pro vyjasnění právních vztahů a odpovědnosti za plnění dodávek při výstavbě nového bloku. Havlíček dříve mezi variantami podoby tendru jmenoval model 3+2, podle kterého by se Rusko a Čína mohly zúčastnit v dodavatelských konsorciích, ale nebyly by vůdčí, a zbylí členové by byli z Evropské unie a NATO.

Mezi možnými uchazeči dukovanského tendru jsou podle dostupných informací ruský Rosatom, čínská společnost CGN, severoamerická společnost Westinghouse, francouzská EdF a jihokorejská firma KHNP. Model financování nového jaderného bloku v Dukovanech na Třebíčsku zhruba za šest miliard eur (přibližně 162 miliard korun) schválila česká vláda loni.

Takzvaný nízkouhlíkový zákon se týká výkupu elektřiny z plánovaného bloku Dukovan. Předloha souvisí se zajištěním financování projektu společnosti ČEZ. Schvalování zákona Sněmovna v únoru opět přerušila. Důvodem je spor o podobu zákona, v němž chce opozice právě uzákonit bezpečnostní záruky výběrového řízení na dodavatele stavby nebo stanovit její maximální cenu. Vládní koalice tomu nakloněna není.