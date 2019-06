Opoziční lídři budou dnes jednat o společném postupu

Praha - Lídři většiny opozičních stran budou dnes odpoledne jednat o společném postupu kvůli možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Ve hře je i vyvolání hlasování o nedůvěře vládě. ČTK to potvrdili předseda KDU-ČSL Marek Výborný a místopředseda Starostů a nezávislých (STAN) Petr Gazdík.

"Chceme se dohodnout na společném postupu opozice. Andrej Babiš ani vláda vážnost situace nijak nereflektují. Ve hře je více možností včetně vyvolání hlasování o nedůvěře vládě. Klíčový je pro KDU-ČSL společný postup," napsal ČTK Výborný. "Dnes je schůzka předsedů demokratických stran. Tam se bude i tato věc řešit," potvrdil Gazdík.

Menšinová vláda ANO a ČSSD už 23. listopadu ustála ve Sněmovně pokus opozice o vyslovení nedůvěry. Strany tehdy reagovaly na informace v kauze Čapí hnízdo včetně údajného únosu syna premiéra Babiše na Krym. Pro vyslovení nedůvěry se vyslovilo všech 92 tehdejších poslanců ODS, Pirátů, SPD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Aby kabinet padl, opozice by musela pro návrh získat nejméně 101 hlasů.

Opozice nyní reaguje na návrh auditní zprávy Evropské komise ohledně střetu zájmů předsedy vlády. Podle návrhu, který před víkendem zveřejnila média, Babiš má nadále vliv na koncern Agrofert, který vložil v únoru 2017 do svěřenských fondů, a současně má jako premiér vliv i na použití unijních peněz. Česku proto hrozí, že by mohlo podle předběžné zprávy vracet do unijního rozpočtu asi 450 milionů korun dotací, které Agrofert čerpal.

V úterý odpoledne o auditní zprávě jednala Sněmovna. Opoziční ODS, Piráti, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN neprosadili výzvu vládě, aby zajistila okamžité přerušení vyplácení nenárokových dotací z unijních programů EU firmám ze skupiny Agrofert. Návrh nepodpořili poslanci ANO, SPD, ČSSD, KSČM a někteří nezařazení. Dolní komora odmítla i další návrhy pětice opozičních stran.