Opoziční expertní tým chce dobrovolné, plně hrazené očkování

Praha - Podle expertního týmu opozičních ODS, KDU-ČSL a TOP 09 musí stát nabídnout dobrovolné a plně hrazené očkování. Do první vlny vakcinace by měli být zařazeni zdravotníci, rizikoví občané i učitelé. Zástupci takzvaného anticovid týmu to řekli na dnešní tiskové konferenci ve Sněmovně. Poslanec Marek Výborný (KDU-ČSL) apeloval také na dobrovolné testování učitelů.

"Je potřeba zajistit, aby síť praktických lékařů byla připravena na to, že bude očkovat, a aby bylo možné se u praktického lékaře registrovat, abychom věděli, jaké počty očkování budou vyžadovány," uvedl lékař a místopředseda sněmovního zdravotnického výboru Bohuslav Svoboda (ODS). Vláda by měla podle něj o významu očkování v plném rozsahu informovat. Zájem o vakcinaci se obecně snižuje a objevují se i pochybnosti o očkování proti covidu-19, jde ale podle Svobody o jedinou cestu, jak koronavirus potlačit.

Česko má ve společné dohodě států Evropské unie objednánu vakcínu proti covidu-19 od tří výrobců pro 5,5 milionu obyvatel. Zaplatí za ně 1,8 miliardy korun. O dalších milionech dávek jedná s dalšími výrobci.

Poslanec Marek Výborný (KDU-ČSL) kromě vakcinace učitelů hovořil také o tom, že by ministerstvo zdravotnictví mělo zvážit plošné dobrovolné testování učitelů například antigenními testy. Posléze by podle něj bylo možné korigovat protiepidemický systém PES, který například u závěrečných ročníků středních škol vyžaduje homogenitu tříd. Studenti ale obvykle navštěvují semináře, v nichž se třídní kolektivy prolínají, a proto je možné v homogenních skupinách realizovat zhruba 20 procent výuky, řekl Výborný.

V pátek na Radě vlády pro zdravotní rizika ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) představí testovací strategii. Dříve uvedl, že záměrem je opakované testování antigenními testy u vytipovaných rizikových skupin. V neděli v televizi Prima zmínil, že je nutné rozhodnout, zda nějakou skupinu lidí, například učitele, rovnou označit za rizikovou skupinu, nebo nejprve provést reprezentativní testování a podle něj rizikové skupiny určit.

Dominik Feri z TOP 09 zopakoval výtku jeho strany k tomu, že i nejnižší stupně rizika podle protiepidemického systému vyžadují nouzový stav. Poslanci chtějí znovu apelovat na Blatného, aby první dva stupně PES mohly fungovat pouze na základě mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví, k nimž není stav nouze potřeba.

ODS v anticovid týmu zastupují poslanci Svoboda, Martin Baxa a Martin Kupka, za lidovce jsou členy senátor Lumír Kantor a poslanci Vít Kaňkovský a Výborný. TOP 09 kromě Feriho reprezentují poslanec Vlastimil Válek a místopředseda strany Lukáš Otys. Se stanovisky, jak dál postupovat při zvládání epidemie, by měla skupina vystupovat zhruba jednou týdně. Jako odborníci týmu pomáhají například Vladimír Komárek z 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Michal Holub z infekční kliniky z Ústřední vojenské nemocnice.