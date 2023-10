Opoziční ANO chce přidat důchodcům k penzím 500 korun měsíčně

Praha - Poslanci opozičního hnutí ANO chtějí příští rok mimořádně přidat důchodcům k penzím 500 korun měsíčně nad zákonnou valorizaci. Návrh novely zdůvodňují zejména růstem cen. Stát by v případě přijetí předlohy vydal na důchody podle odhadu předkladatelů 17 miliard korun navíc. Předlohu nejprve posoudí vláda, rozhodnou o ní zákonodárci.

Starobní, invalidní a pozůstalostní penze se podle již schváleného vládního nařízení o pravidelné valorizaci zvýší od ledna všem stejně o 360 korun za měsíc. O tuto částku vzroste solidární pevná část důchodu. Kabinet vycházel při výpočtu ze zákonných pravidel. Novela poslanců ANO v čele s Alešem Juchelkou by penzistům mimořádně přidala 500 korun měsíčně do zásluhové procentní části důchodu. Při souběhu nároku na výplatu více důchodů by tato částka náležela příjemci jen jednou.

"Návrh má za cíl reagovat na významně negativní inflační dopady na domácnosti důchodců, které se projevily zejména v posledním roce na dramaticky navýšených cenách energií, potravin, léků a zdravotnických pomůcek," napsali předkladatelé v důvodové zprávě. Příspěvek by podle nich více posílil příjmy lidí s nižšími důchody a snížil by rozdíly mezi penzemi osob s různými příjmy, které měly před odchodem do důchodu.

Starobní penze pobírá od České správy sociálního zabezpečení 2,36 milionu lidí a invalidní a pozůstalostní důchody dalších 479.000. Průměrný starobní důchod činil na konci června 20.233 korun. Podle údajů ministerstva práce by se měl v lednu dostat nad 20.600 korun. Několik desítek tisíc penzí vyplácejí pak ještě systémy resortů obrany, spravedlnosti a vnitra. Jejich průměrné starobní důchody jsou o několik tisíc vyšší.

Důchody se podle zákona pravidelně valorizují od ledna o růst cen a dosud o polovinu růstu reálných mezd. Do budoucna valorizace zpomalí, zohledňovat budou třetinu růstu reálné mzdy jako do roku 2018. Pravidelné přidaní o 360 korun vychází z původních pravidel. Vláda musela schválit valorizační nařízení do konce září, snížení započítávaného růstu reálné mzdy platí od října. Reálné výdělky ale teď v Česku nerostou, výslednou částku by tak neovlivnily.