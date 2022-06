Praha - Opoziční ANO a SPD navrhly zvýšení celkové částky rodičovského příspěvku a jeho pravidelnou valorizaci. Pozměňovací návrhy chtějí prosadit do vládní novely, která zejména zjednodušuje pravidla u příspěvku na bydlení. Předloha je ve Sněmovně po dnešním druhém čtení před závěrečným schvalováním. Uskuteční se zřejmě na příští schůzi.

Úprava Aleše Juchelky (ANO) předpokládá růst základní celkové částky rodičovského příspěvku z 300.000 Kč na 400.000 korun. Podle pozměňovacího návrhu Lucie Šafránkové (SPD) by částka měla vzrůst na 360.000 korun. Obě úpravy zavádějí také odlišná pravidla automatické valorizace.

Příjemci příspěvku na bydlení by podle novely nemuseli dokládat příjmy a výdaje jednou za půl roku, nikoli každého čtvrt roku jako doposud. Dávku by měly úřady přiznávat na dobu neurčitou a lidé o ni nebudou muset žádat každý rok znovu. Nutný nebude ani podrobný rozpis jednotlivých položek nákladů na služby související s bydlením.

Vládní předloha zavádí také změny v dávce mimořádné pomoci a v čerpání rodičovské. Rodiče s nízkými výdělky by si podle předlohy mohli zvýšit měsíční částku rodičovské z nynějších nejvýš 10.000 korun na 13.000 korun. Hnutí ANO navrhlo, aby taková možnost existovala pro pracující rodiče a studenty.

Dávku mimořádné okamžité pomoci, která patří mezi podpory v hmotné nouzi, by podle vládní novely mohli nově pobírat i lidé, jimž by kvůli nedostatku peněz hrozila ztráta bydlení nebo by zůstali bez základních potřeb. Podle novely by celková částka v jednom roce neměla překročit dvacetinásobek životního minima, teď tedy 85.000 korun. U jednorázové dávky by se také posuzoval příjem žadatele a jeho blízkých nejen za daný měsíc, ale i za předchozí tři měsíce, což má zabránit spekulování.