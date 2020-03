Opozici vadí slova Maříkové, ke stíhání se ale staví negativně

Praha - Opozičním TOP 09 či Starostům a nezávislým (STAN) sice vadí výroky poslankyně Karly Maříkové (SPD) o migrantech, žádost policie o její vydání k trestnímu stíhání však ve Sněmovně pravděpodobně nepodpoří. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová dnes novinářům ve Sněmovně řekla, že by nechtěla vytvořit precedens pro podobné žádosti do budoucna. Podle místopředsedkyně STAN Věry Kovářové by poslanci neměli být stíháni za veřejná prohlášení.

Maříková loni v lednu na svém profilu na facebooku přirovnala migranty k invazivním druhům rostlin a zvířat, jimž by měl být zakázán vstup do Evropské unie. Jejími výroky se později začala zabývat policie pro podezření z přečinu podněcování k nenávisti. Poslanci dnes začnou policejní žádost o její vydání projednávat na mandátovém a imunitním výboru. Na některém z dalších zasedání dá výbor doporučení Sněmovně, zda by měla žádosti vyhovět.

Adamová novinářům řekla, že klub TOP 09 se kloní k názoru svého šéfa a člena výboru Miroslava Kalouska. Ten výrok označil jako odpudivý, ale stíhání na jeho základě by považoval za nebezpečný precedens do budoucna. "Výroky jsou to naprosto nehorázné a odsouzeníhodné, ale je to politické vyjádření, které bychom měli pokrýt imunitou," dodala Adamová.

Kovářová uvedla, že výrok je nešťastný. "Osobně to neschvaluji a myslím, že to svědčí o tom, jaký je to člověk. Ale takových podobných výroků koluje na sociálních sítích velké množství. Nemyslím, že by poslanec měl být stíhán za veřejné výroky," řekla. Záležitost projedná ještě klub STAN a vyčká na vyjádření imunitního výboru. "Pokud mohu mluvit sama za sebe, říkám, že vydání nepodpořím," dodala.