Opozici vadí prvky zálohovaného výživného i plán jako takový

Praha - Kriticky se staví představitelé opozice oslovení ČTK k plánu vládní koalice vyplácet zálohované výživné až dva roky rodičům, kterým partner neposlal celé soudem stanovené výživné po čtyři měsíce. Kabinet by podle nich měl řešit především to, aby byly dluhy na alimentech lépe vymahatelné. Zatímco Piráti kritizují některé prvky plánu, na kterém se koalice shodla v úterý, ODS či TOP 09 odmítají zavedení dávky jako takové.

Poslanec Jan Bauer (ODS) uvedl, že zálohované výživné není nic jiného, než nová sociální dávka. "Problém neplatičů alimentů nevyřeší a náklad převede na bedra daňových poplatníků. Úřady práce se stanou vymahači dluhů. Na koho se budou daňoví poplatníci skládat příště?" napsal Bauer ČTK. ODS podle něj chce jít cestou zpřísnění zákonů, dalších sankcí pro neplatiče, zlepšení vymahatelnosti a práce soudů.

I šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová uvedla, že nepodporuje zavádění nové dávky. "ČR má robustní systém sociálních dávek už nyní. Je tedy možné poskytnout pomoc samoživitelům, jejichž bývalý partner neplní svou povinnost vůči dětem, už dnes z jiných dávek," napsala Adamová ČTK. Zmínila příspěvky na bydlení či živobytí. "Stát musí zajistit lepší vymahatelnost, postupovat důsledněji vůči neplatičům, ale nemá jejich povinnost přenášet na ostatní občany, kteří si závazky poctivě plní," dodala.

První místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová kritizuje většinu prvků plánu. "Dvouletý limit nedává smysl, co má rodič dělat poté?" uvedla. Pomoc musí trvat až do nabytí zletilosti dítěte, problém navíc způsobí i to, že má být jen pro lidi, kterým partner neposlal celé výživné, míní. "To musí nahradit původní znění, tedy 'neplatí část, nebo celé' výživné, jinak jsou pečující v pasti," dodala. Nesouhlasí ani s tím, aby byla maximální výše dávky omezena pevnou částkou 3000 korun měsíčně. "Částku je nutné nahradit 1,5násobkem životního minima dítěte daného věku, aby bylo možné navýšení dle inflace beze změny zákona," dodala Richterová.

Podle SPD by měl stát zajistit především to, aby měl každý rodič po rozchodu s partnerem právo na přímou péči o dítě, a ta se nenahrazovala alimenty. "Druhá věc je nespravedlivé a netransparentní vyměřování výživného. V civilizované Evropě je standard předvídatelné výživné podle předem daných tabulek," uvedl šéf hnutí Tomio Okamura. Vládní návrh podle něj není dobře zpracován. Otázkou je i to, zda mají zodpovědní rodiče ze svých daní doplácet na nezodpovědné, uvedl.

Lepší vymahatelností podmiňuje dávku Pavla Golasowská (KDU-ČSL). "Nesouhlasím, pokud nebude zajištěna vymahatelnost alimentů u neplatičů, která je teď něco mezi 10 až 15 procenty. Není možné, aby na neplatiče dopláceli daňoví poplatníci, kteří pracují, starají se o děti a odvádějí daně," konstatovala.

Místopředsedkyně STAN Věra Kovářová uvedla, že kabinet by měl spíš dělat opatření, která zamezí neplacení výživného. Dlouhodobě podle ní nebude plán výhodný ani pro rodiny, ani pro státní rozpočet. "Lepší by bylo u neplatících rodičů okamžité převedení například na veřejně prospěšné práce u obcí, a tím poskytnutí možnosti pracovat a své dluhy splácet i do dlouhé budoucnosti, nejen na dva roky," dodala.