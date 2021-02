Opozice: Zrušení polní nemocnice je dalším důkazem nekoncepčnosti

Praha - Vláda dělá nekoncepční a nepochopitelné kroky, důkazem toho je plánované zrušení polní nemocnice v Letňanech, míní předseda ODS Petr Fiala. Podle lidoveckého šéfa Mariana Jurečky pro nemocnici kabinet od začátku neměl personál. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová považuje výstavbu polní nemocnice za PR akci vlády, drahou pro daňové poplatníky. Podle šéfa SPD Tomia Okamury byla provizorní nemocnice nesystémovým nesmyslem. Opoziční lídři to dnes uvedli na sociálních sítích a v anketě ČTK.

Rozhodnutí zrušit nemocnici dnes ohlásil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Smlouva na pronájem prostoru by měla skončit k 6. únoru, záložní nemocnice v Brně nadále zůstane. Náměstek ministra Vladimír Černý uvedl, že zrušení nemocnice v Letňanech navrhl, protože její udržování považuje při nedostatku zdravotnického personálu za neúčelné. Nemocnice nebyla od konce října, kdy ji armáda postavila, aktivována. Stát dosud jen za pronájem ploch zaplatil zhruba 51 milionů korun.

Fiala se pozastavil nad tím, proč vláda pronajatý prostor nevyužije jako očkovací centrum tak jako v Brně. Blatný uvedl, že místo není vhodné pro zřízení takového centra. Vláda v polovině ledna schválila jeho vybudování v O2 universum v pražské Libni. "Zrušená nemocnice je důkazem toho, že vláda dělá nekoncepční a nepochopitelné kroky. Před pár dny premiér řekl, že situace s covidem není dobrá. Proč tedy hned na to ruší nemocnici?" tázal se na twitteru. Kabinet podle něj dal další signál občanům, že nemá tušení, co dělá a jak to celé dopadne.

Premiér ani ministr zdravotnictví nikdy jasně neřekli, jak by pro nemocnici zajistili zdravotní personál, míní Jurečka. "Toto rozhodnutí vlastně jasně potvrdilo, že vláda postupuje chaoticky a nepromyšleně, bohužel pro nás všechny," dodal na dotaz ČTK.

"Jasně se ukázalo, že šlo jen o PR akci vlády, pěkně drahou pro daňové poplatníky," napsala ČTK Pekarová Adamová a stejně jako Fiala nechápe, proč prostor vláda nevyužije pro vakcinaci populace. "Zadlužení až po uši bychom měli rozmýšlet použití každé koruny z veřejných peněz, a ne prošustrovat miliony. Polní nemocnice v Letňanech je tak další ukázka neschopnosti vlády nemehel," kritizovala šéfka TOP 09.

Podle Okamury byl od počátku "humbuk" s provizorní nemocnicí nesystémový nesmysl, protože v případě nouze by bylo potřeba posilovat stávající funkční nemocnice, napsal ČTK. "Vláda jen vyhodila další peníze, které nám už tak chybí," poznamenal.