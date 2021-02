Opozice zdůrazňuje potřebu dalších jednání s vládou

Praha - Zástupci opozičních stran zdůrazňují nutnost jednání kabinetu o opozičních návrzích týkajících se řešení pandemie. Reagovali tak na průběh sobotního jednání vlády a hejtmanů o prodloužení nouzového stavu. Vláda se dohodla se zástupci krajů na další schůzce v neděli.

Šéf ODS Petr Fiala doufá, že Babiš pochopil, že musí jednat a že konečně jednat začne. "Opět předkládáme konkrétní kroky, které je potřeba udělat, abychom se společně dostali z krize, ačkoliv odpovědnost za vývoj pandemie nese vláda," napsal ČTK. Úpravu krizové legislativy označil za první důležitý krok, návrhů ODS je ale podle něj více.

Podle předsedkyně TOP 09 Markéty Adamové Pekarové její strana dlouho usiluje o co nejrychlejší jednání v řádu hodin, ne až v úterý, jak navrhuje premiér Andrej Babiš (ANO). Lidé podle ní potřebují vědět, co nastane v pondělí a jaká opatření budou platit. Poznamenala, že i hejtmani po premiérovi chtěli, aby s opozičními stranami jednal ještě o víkendu. Pandemický zákon označila jen za jeden ze zásadních požadavků a návrhů. Dále například požaduje "mnohem přístupnější" testování, jasná pravidla návratu alespoň části dětí do škol nebo zdarma dostupné respirátory pro veřejnost. "Zkrátka jednat je nutné nejen o legislativě a mnohem dříve a intenzivněji," okomentovala výsledek dnešního jednání.

Předseda SPD Tomio Okamura je přesvědčen, že se potvrzuje, že řešením je dlouhodobý návrh jeho strany týkající se novely zákona o ochraně veřejného zdraví. Je tak podle něj možné zajistit ochranu ohrožených a rizikových skupin občanů a fungování zdravotního systému bez nutnosti vyhlašování plošného nouzového stavu.

Podle předsedy lidovců Mariana Jurečky rozumný premiér uzná, že dosavadní strategie vlády nefunguje a je třeba ji upravit. "Bez jednání a dohody s opozicí nemůže předseda menšinové vlády najít dobré řešení pro tuto zemi," uvedl na twitteru. Poznamenal, že Rakousko situaci zvládlo, česká vláda by tak podle něj mohla začít opisovat od sousedů.