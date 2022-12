Opozice žádá úpravy růstu přídavků na děti, jak jej navrhla vláda

Praha - Opoziční ANO i SPD žádají úpravy růstu přídavků na děti, jak jej navrhla vláda. Hnutí SPD chce pozměňovacím návrhem zvýšit také rodičovský příspěvek. Vyplývá to z úprav, které podali poslanci Aleš Juchelka (ANO) a Lucie Šafránková (SPD) při dnešním druhém čtení předlohy. Kabinet v ní navrhl zvýšení přídavků na děti od ledna na 830 korun až 1580 korun měsíčně. Sněmovna novelu projednává zrychleně ve stavu legislativní nouze a bude ji schvalovat ještě dnes. Návrh také například sjednocuje podmínky u příspěvku na bydlení.

Na přídavky na děti mají nárok domácnosti s čistým příjmem do 3,4násobku životního minima. Šafránková navrhla, aby to byl čtyřnásobek. Podle věku dítěte vládní novela zvedá přídavky na 830 korun, 970 korun a 1080 korun měsíčně. V rodinách, kde aspoň jeden z rodičů pracuje, studuje, je na rodičovské či má důchod, jsou dávky o 500 korun vyšší. Od ledna mají činit 1330 korun, 1470 korun a 1580 korun měsíčně.

Juchelka navrhl, aby se přídavky nezvyšovaly pevnou částkou, ale procentem, aby byl růst podle něho spravedlivější. Všechny výměry by se podle jeho úpravy zvedly o 35 procent. Proti vládnímu návrhu by byly vyšší o 20 korun až o 110 korun měsíčně. Šafránková zase žádá výraznější růst přídavků na dítě, jejichž rodiče pracují, a to o 100 korun až o 300 korun nad vládní návrh. Její další pozměňovací návrh by zvedl z nynějších 300.000 korun na 380.000 korun rodičovský příspěvek a zavedl by jeho každoroční valorizaci o inflaci.

U příspěvku na bydlení novela sjednocuje podmínky nároku mezi obyvateli Prahy a ostatních obcí. Příspěvek budou moci dostat také v hlavním městě lidé nebo rodiny, kterým na úhradu bydlení nestačí 30 procent příjmů. Nyní je to v Praze 35 procent.

Novela rovněž stanoví výši nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení pro příští rok. U nájmů a podnájmů mění rozdělení normativů podle velikosti obce, nově mají platit pouze tři typy.

Upraví se podle předlohy rovněž započitatelné příjmy pro účely dávek pomoci v hmotné nouzi. Do započitatelných příjmů domácností se nově nemají zahrnovat příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a přípravy, příjmy ze závislé činnosti i samostatné výdělečné činnosti dětí v průběhu prázdnin, tedy brigád.