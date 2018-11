Praha - Předsedové ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN dnes ve společném prohlášení vyzvali prezidenta Miloše Zemana, aby v případě vyslovení nedůvěry vládě jmenoval premiérem někoho jiného, než současného předsedu vlády Andreje Babiše (ANO). Novinářům to po dnešní koordinační schůzce těchto stran řekl předseda Pirátů Ivan Bartoš. Zeman avizoval, že při pádu vlády by dostal pověření skládat kabinet znovu Babiš, který by také mohl vládnout delší dobu v demisi.

Premiér Babiš by měl podle společného prohlášení opozičních stran, které se spolu s hnutím Svoboda a přímá demokracie chystají v pátek hlasovat proti vládě, věrohodně vysvětlit okolnosti cesty svého syna Andreje na Krym. Předsedu ČSSD Jana Hamáčka strany vyzvaly, aby přehodnotil podporu kabinetu, v jehož čele stojí trestně stíhaný Babiš, který je podle nich navíc ve střetu zájmů.

Bartoš novinářům řekl, že šéf SPD Tomio Okamura se sice schůzky nezúčastnil, textovou zprávou ale potvrdil, že celý klub jeho hnutí bude hlasovat pro nedůvěru. Předseda ODS Petr Fiala dodal, že opozice nehraje vyvoláním hlasování mocenské hry, ale odpovědně řeší problém, který v Česku vznikl. "Kdy úřad premiéra je neúměrně zatížen osobními a rodinnými problémy Andreje Babiše," řekl.

Strany věří, že jejich návrh bude mít v pátek šanci na úspěch. Bartoš s ohledem na některé vyjádření poslanců či ministrů upozornil, že v ČSSD nepanuje jednota a jednání budou trvat do poslední chvíle. Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil věří i v hlasy poslanců ANO proti vládě. "Složili slib, že budou hájit zájmy ČR. Je jednoznačně v zájmu ČR, aby padla vláda Andreje Babiše," uvedl. Vzniknout by mohla podle něj klidně opět vláda ANO a ČSSD, ale s jiným premiérem.

Opoziční strany podle Fialy nekoordinovaly, jak bude vypadat páteční schůze. "Budou moci vystupovat nejen poslanci s přednostním právem, ale všichni," uvedl šéf ODS. Obdobné schůze bývají spíš delší než kratší, dodal. Další předsedové zdůraznili, že promluvit by měl především premiér, který kauzu kolem svého syna vysvětloval klubům ČSSD či ANO, ale Sněmovně jako celku nikoliv.