Opozice vyzvala vládu k přípravě systému pro bezpečný provoz služeb

Praha - Opoziční expertní tým ODS, KDU-ČSL a TOP 09 vyzval vládu k přípravě systému pro bezpečný provoz služeb. Umožnil by lidem prokázat se, že jsou otestováni na koronavirus, očkováni nebo mají protilátky. Takzvaný Anticovid tým na tiskové konferenci ve Sněmovně uvedl, že by občanům měla být k dispozici například mobilní aplikace, ale též písemná forma.

"Klademe důraz na to, že forma prokázání musí být přístupná pro všechny. Nemůže být navázána pouze na moderní digitální prostředky, musí být přístupna i seniorům a osobám, které nemají k dispozici například chytrý telefon," řekl poslanec KDU-ČSL Marek Výborný.

Kromě rychlého očkování proti covidu-19 je podle Výborného cestou též masivní testování, a to včetně PCR testů. "Pokud by byly například třikrát do měsíce hrazené ze zdravotního pojištění, plně nahradí i často kritizované a možná ne zcela prokazatelné antigenní testy," poznamenal. Antigenní testy jsou ve srovnání s PCR testy levnější, výsledek je rychleji k dispozici, jsou ale méně přesné.

Na podobné bázi, kterou poslanci navrhují pro bezpečný provoz služeb, by měly fungovat takzvané covidové pasy na úrovni Evropské unie. Certifikáty by měly usnadnit lidem cestování v době koronavirové pandemie. Evropský parlament jejich zavedení bude schvalovat ve zrychleném řízení. Cílem je, aby byly v provozu už v letní sezoně.