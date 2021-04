Opozice většinou kritizuje úvahy o návratu do škol podle situace v okresech

Praha - Opoziční strany většinou nesouhlasí s vládním plánem, aby se návrat dětí do škol řídil podle situace s epidemií covidu-19 v jednotlivých okresech. Podle Pirátů však systém v lokalitách s příznivou situací umožní otevřít školy rychleji pro širší skupiny dětí, a naopak i rychle zasáhnout tam, kde by se epidemie horšila. Představitelé stran to dnes sdělili ČTK. Ministři školství Robert Plaga a zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) dnes oznámili, že od 12. dubna by se do škol měly vrátit děti z prvního stupně základních škol a předškoláci.

Místopředseda ODS Martin Baxa vládní záměr postupovat podle okresní situace odmítl. "Vládní protiepidemický systém PES, který vycházel z údajných přesných epidemických dat, nikdy pořádně nefungoval. A proč se najednou má zrovna otevření škol stát předmětem takových experimentů?" uvedl v tiskové zprávě. Pokud má být výuka rotační, není k omezení žádný důvod, míní.

Přitom ani rotační výuku podle Baxy vláda dostatečně nezdůvodnila. "Vláda nepředložila pádné argumenty pro návrh, aby se děti po týdnech střídaly mezi výukou ve školách a on-line výukou. Tento systém velmi zatíží rodiče a dětem přinese jen částečný návrat do běžného režimu," podotkl.

Pirátský poslanec Lukáš Bartoň ocenil, že vláda nebude trvat na nošení roušek v mateřských školách. "Dlouhodobě upozorňujeme na racionalizaci zaváděných opatření. Vzhledem ke specifickým potřebám dětí v předškolním věku by povinné nošení roušek v mateřských školách nebylo dost dobře realizovatelné," sdělil Bartoň ČTK.

Zohlednění regionální situace chválí, Piráti a STAN ho minulý týden Plagovi doporučovali. "Bude tím usnadněn návrat dalších skupin žáků, pokud bude epidemiologická situace v dané lokalitě příznivá. Stejně tak naopak musíme umět rychle reagovat na zhoršení situace v daném místě a lokálně zasáhnout, ačkoliv budou celorepubliková čísla ještě příznivá," dodal.

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomio Okamura ČTK řekl, že děti by měly jít do školy hned. "Měly tam dávno být. Již delší dobu k tomu vládu vyzýváme, protože je mimořádně důležité, aby získaly pravidelné vzdělávání," uvedl.

Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová ocenila, že kabinet přistoupil na návrh tzv. anticovid týmu koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), aby se děti vracely do školy od 12. dubna. Plán podle ní ale trpí nedostatky. "Vláda dlouhodobě neumí pracovat s epidemickými daty. Systém PES nefungoval pořádně nikdy. A nově mají být za podobné vládní zmatky trestáni učitelé a žáci?" napsala Adamová ČTK.

Cesta k otevření škol podle Adamové vede prostřednictvím očkování učitelů, šetrného testování žáků a dodržování hygienických pravidel. "Otevírat školy podle okresů jen na základě dat, která jsou zmatečná a nejednoznačná, pokládám za faul na učitele, rodiče i děti," konstatovala.