Opozice vetovala rychlé schválení změn pravidel u příspěvku na bydlení

Praha - Sněmovní opozice ANO a SPD dnes vetovala schválení zjednodušení pravidel u příspěvku na bydlení zrychleně už v prvním čtení. Červencová účinnost vládní novely, která přinese také změny v čerpání rodičovské a v dávce mimořádné pomoci, však díky zkrácení lhůt pro její další projednávání zřejmě ohrožena nebude. Druhé čtení ve Sněmovně by se mělo uskutečnit už ve čtvrtek v podvečer. Opozice chce zejména prosadit zvýšení celkové částky rodičovského příspěvku a zavést jeho pravidelnou valorizaci. Při schválení předlohy už v dnešním úvodním kole by podávání pozměňovacích návrhů nebylo možné.

Příjemci příspěvku na bydlení by podle novely nemuseli dokládat příjmy a výdaje jednou za půl roku, nikoli každého čtvrt roku jako doposud. Dávku by měly úřady přiznávat na dobu neurčitou a lidé o ni nebudou muset žádat každý rok znovu. "Pro většinu žadatelů je klíčový 1. červenec tohoto roku," uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Ocenil, že se navzdory opozičnímu vetu rychlého schválení našla cesta tak, aby novela mohla vyjít do konce června ve sbírce.

Rodiče s nízkými výdělky by si podle předlohy mohli zvýšit měsíční částku rodičovské z nynějších nejvýš 10.000 korun na 13.000 korun. Hnutí ANO chce, aby taková možnost existovala i pro pracující rodiče. Zároveň prosazuje prostřednictvím úpravy Aleše Juchelky (ANO) zvýšení základní celkové částky příspěvku na 400.000 korun. Podle pozměňovacího návrhu Lucie Šafránkové (SPD) by měla vzrůst na 360.000 korun. Obě úpravy zavádějí také pravidla automatické valorizace.

Příspěvek na bydlení se počítá z normativních nákladů, které na každý rok vždy od ledna stanovuje vláda podle předchozího vývoje cen energií, nájmů a dalších nákladů. Podle novely by mohla započítat i odhadovaný růst pro další rok. V letošním roce může kabinet kvůli zdražování normativy navýšit i přes rok. Novela to vládě při "významné změně" průměrných nákladů na energie umožní i v dalších letech. Doklady k dávce by lidé mohli předkládat i v kopiích bez ověření. Úřad práce by si v případě pochyb ale mohl vyžádat originály.

Běžné kopie by lidé mohli podle návrhu dokládat i k žádostem o dávku mimořádné okamžité pomoci, která patří mezi podpory v hmotné nouzi. Dostat ji mohou lidé bez příjmu a majetku, kteří nezvládnou situaci řešit sami. Jednorázovou podporu ve výši až 15násobku životního minima mohou získat oběti tornáda, povodní, požárů či havárií. Nyní je to 63.750 korun. Nově by ji mohli pobírat i lidé, jimž by kvůli nedostatku peněz hrozila ztráta bydlení nebo by zůstali bez základních potřeb. Podle novely by celková částka v jednom roce neměla překročit dvacetinásobek životního minima, teď tedy 85.000 korun.

U jednorázové dávky by se také posuzoval příjem žadatele a jeho blízkých nejen za daný měsíc, ale i za předchozí tři měsíce. Opatření má podle ministerstva práce zabránit spekulování, kdy lidé před podáním žádosti kvůli získání podpory vybírali peníze z účtů. Penzistům by se při hodnocení nároku do příjmu neměl zahrnovat celý důchod, ale 70 procent. Dávku si lidé dosud vyřizovali podle místa trvalého bydliště. Nově by mohli chodit na úřady tam, kde skutečně bydlí či kde pomoc potřebují.

Sněmovna podpořila předlohu k zjednodušení zakládání obchodních korporací

Zjednodušení zakládání obchodních korporací je cílem vládní předlohy, kterou v dnešním úvodním kole podpořila Sněmovna. Například zápis společnosti do obchodníku rejstříku by už nebyl podmíněn předchozím získáním živnostenského oprávnění. K založení společnosti s ručením omezeným by zakladatelé mohli použít vzorové společenské smlouvy, jež budou na webu ministerstva spravedlnosti. Návrh zákona nyní posoudí ústavně-právní výbor Sněmovny.

"Opatření by měla zredukovat časovou náročnost a náklady spojené se zakládáním společností nebo s vytvářením poboček nejen v České republice, ale i v jiných členských státech Evropské unie," stojí v důvodové zprávě. Zakladatelé nebo zástupci společnosti zakládající pobočku podle novely nebudou muset osobně navštívit žádný úřad veřejné moci s výjimkou důvodného podezření například ze zfalšování totožnosti.

Předloha vychází z evropské směrnice o digitalizaci. Rozšíří se podle důvodové zprávy bezplatně dostupné údaje o evropských kapitálových společnostech a zlepší se způsob výměny informací mezi obchodními rejstříky. "Zakladatelé či již existující společnosti by neměli být nuceni předkládat opakovaně stejné údaje nebo listiny. Postačí, budou-li poskytnuty jednomu orgánu v jednom členském státě," uvádí důvodová zpráva.

Návrh zákona také nově vymezuje překážky výkonu funkce člena voleného orgánu obchodní korporace. Zavádí evidenci lidí, kteří podmínky nesplňují.

Sněmovna podpořila povinnost zveřejňování údajů o platech vysokých úředníků

Povinnost poskytovat informace o výši platů a odměn vysokých státních úředníků má zajistit novela o svobodném přístupu k informacím, kterou v dnešním úvodním kole podpořila Sněmovna. Údaje podle zákona by měly poskytovat také nově vymezené veřejné podniky. Předlohu nyní posoudí ústavně-právní výbor a výbor pro veřejnou správu.

Zákon měl být podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) součástí českého právního řádu nejpozději loni v létě. Novela totiž zavádí také změny související s unijní směrnicí o otevřených datech.

Veřejné podniky předloha vymezuje tak, že jde o společnosti, které vykonávají relevantní činnost podle zákona o zadávání veřejných zakázek, nebo v nichž státní orgány nebo veřejné instituce mají dominantní vliv. Rakušan uvedl, že jde například o energetické firmy. Předloha by ale zároveň měla podle ministra zajistit lepší ochranu obchodních společností, které se pohybují v konkurenčním prostředí.

Lépe chráněny by měly být podle novely rovněž údaje například o kritické infrastruktuře či ze soudních a rozhodčích řízení. Úřady by pak měla předloha ochránit před takzvanými šikanózními žádostmi o informace, na druhou stranu by měla zlepšit vymahatelnost práva na údaje.