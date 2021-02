Opozice věří v šanci na změnu boje s covidem-19 v ČR

Praha - Opoziční politici vidí šanci, že jednání vlády a opozice v příštích dnech mohou přinést změnu v boji České republiky proti epidemii covidu-19. Předseda ODS Petr Fiala v tiskové zprávě dnes uvedl, že premiér Andrej Babiš (ANO) a vláda dostali díky nesouhlasu Sněmovny s prodloužením nouzového stavu zprávu, že se mají za poslanci vrátit a jednat. Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka doufá, že jednání přinesou změnu.

Hejtmani dnes oznámili, že vládní kabinet požádají o vyhlášení nového nouzového stavu na 14 dní poté, co neuspěl s žádostí o prodloužení současného stavu nouze ve Sněmovně. Kraje vládu současně vyzvaly k jednání se sněmovní opozicí o dalším postupu v boji s epidemií. Babiš už oznámil, že s opozicí chce vyjednávat od úterý.

Fiala proto míní, že rozhodnutí Sněmovny mělo smysl. Vláda a premiér podle něj dostali od všech zprávu, že mají přehodnotit nefungující opatření, vrátit se do Sněmovny a jednat. "Máme příležitost přijmout rozumné nevyhnutelné změny, dát boji s pandemií a ekonomické pomoci strádajícím lidem konečně silný plán, srozumitelný řád, a taky novou důvěru," uvedl. Dosavadní postup vlády podle něj nefungoval, teď je šance s tím něco udělat.

Obdobně reagoval Marian Jurečka (KDU-ČSL). "Kdybychom to ve čtvrtek prohlasovali, tak by žádná debata dál nebyla. Premiér by se choval dál jako dosud, teď snad přijde změna," uvedl na twitteru. Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) žádá postupný návrat dětí do škol, otevření maloobchodů při dodržování hygienických opatření, dostupnější testování či zrychlení očkování, uvedl Fiala.

Předseda pirátských poslanců Jakub Michálek na twitteru uvedl, že po čtyřech měsících chaotického řízení premiérem má ČR šanci nově nastavit funkční opatření a vrátit důvěru lidí ve zvládnutí pandemie. "S novým pandemickým zákonem, Ústředním krizovým štábem, méně nekompetentními zásahy premiéra do práce odborníků, spoluprací s hejtmany, v koalici i s opozicí," uvedl.