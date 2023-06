Opozice ve Sněmovně neprosadila odmítnutí změny migračních pravidel EU

Praha - Opoziční ANO a SPD neprosadily ve Sněmovně návrhy na odmítnutí dohody o reformě migračních pravidel Evropské unie. Sněmovna naopak na závěr dnešní mimořádné schůze svolané z podnětu ANO přijala usnesení vládního tábora, podle kterého je dohoda ministrů vnitra členských států z minulého týdne v souladu s dlouhodobými zájmy Česka a je založena na finanční solidaritě mezi unijními zeměmi a nezahrnuje povinné přerozdělování uprchlíků. Debata trvala zhruba čtyři hodiny.

"Aspoň víme, kdo je kdo a kde stojí," komentovala výsledek hlasování předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová. Téma migrační reformy podle ní pro ANO nekončí. Předseda SPD Tomio Okamura se pozastavil nad tím, že koaliční poslanci nepodpořili návrh usnesení jeho hnutí, podle kterého nelegální migrace dlouhodobě a zásadně ohrožuje bezpečnostní situaci v Česku. "Pro nás je to úplně nepřijatelný postoj," řekl.

Hnutí ANO neuspělo s návrhy, podle nichž by Sněmovna nesouhlasila s přijetím povinné solidarity, uvedla by, že je v rozporu s vládním programem a vyzvala premiéra Petra Fialu (ODS), aby vyměnil ministra vnitra Víta Rakušana (STAN). ANO prosazovalo také výzvu k Fialovi, aby podnítil svolání Evropské rady, na níž by navrhovanou reformu za Česko odmítl. Sněmovna odmítla rovněž snahu SPD, aby se Česko připojilo k odmítavému postoji Polska a Maďarska k reformě.

Přijaté sněmovní usnesení prakticky kopíruje stanovisko, jak ho dnes před poslanci přednesl Fiala." Kompromis, který je tam přijatý, odpovídá dlouhodobým zájmům České republiky," řekl. Pokud by Česko jen přihlíželo, mohlo by to podle premiéra vést k ohrožení jeho bezpečnosti. Premiér ale také řekl, že navrhovaná reforma patrně nenalezne podporu v Evropském parlamentu.

Rakušan zdůrazňoval, že dohodnutá reforma neobsahuje povinné přerozdělování uprchlíků, podstatou je solidarita. Vedle přijetí migrantů jde podle něho o peněžitou pomoc zasaženým státům a o pomoc s ostrahou vnější unijní hranice s hraniční procedurou. Zpřísnění povinných procedur na vnější hranici do budoucna zajistí urychlené vracení lidí bez legitimního důvodu pobývání v EU, uvedl.

"Je to pozvánka do Evropy," prohlásil naopak o reformě předseda opozičního ANO Andrej Babiš, podle kterého nebude fungoval. Migrační kvóty se podle někdejšího premiéra Babiše vracejí jiným způsobem. Mluvil o zničení Evropy nejen zelenou politikou, ale také migranty, což chce použít jako jedno z témat pro volby do Evropského parlamentu v příštím roce.

Okamura označil Rakušanův souhlas s dohodou za vlastizradu. Ministr vnitra by podle něj měl odstoupit z funkce a celá vláda by měla podat demisi. O české vládě hovořil jako o kolaborační nebo vlastizrádné a tvrdil, že chce z Česka udělat zemi imigrantů. "Brusel a evropské státy musí zrušit podporu migrace," prohlásil Okamura.