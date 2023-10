Opozice ve Sněmovně navrhla razantnější růst rodičovského příspěvku

Praha - Opoziční hnutí ANO a SPD navrhla razantnější růst rodičovského příspěvku, a to až o 100.000 korun na 400.000 korun. Pozměňovací návrhy předložili poslanci opozice v dnešním druhém sněmovním čtení vládní novely, která dávku zvyšuje z nynějších 300.000 korun na 350.000 korun. Růst se má týkat jen dětí narozených od ledna příštího roku, což je rovněž cílem opozičních výtek a úprav. Několik koaličních poslanců chce vyšší příspěvek pro vícerčata. O podobě předlohy bude Sněmovna hlasovat za zhruba dva týdny.

Opozice zdůvodňuje své návrhy na vyšší růst rodičovského příspěvku inflací z posledních let. Poslanec ANO Aleš Juchelka chce, aby dávka činila 400.000 korun, nebo aspoň 375.000 korun. Poslankyně SPD Lucie Šafránková nabídla několik možnosti, od 360.000 korun do 400.000 korun. Kabinet ve zdůvodnění své předlohy uvedl, že navrhuje zvýšit příspěvek o polovinu inflace zaznamenané od ledna 2020 do letošního března, tedy o 16,5 procenta.

V případě narození dvojčat a vícerčat je dávka ze zákona o polovinu vyšší, podle vládního návrhu by tedy činila 525.000 korun. Opoziční varianty by sumu zvedly z nynějších 450.000 korun na 540.000 Kč až 600.000 korun. Koaliční poslanci Šimon Heller (KDU-ČSL), Hana Naiclerová a Eliška Olšáková (obě STAN) navrhli, aby se příspěvek u dvojčat a vícerčat zvyšoval příspěvek o 100 procent. Byl by podle vládního návrhu 700.000 korun.

Dopady schválení vládního návrhu na státní rozpočet by představovaly příští rok podle důvodové zprávy zhruba 400 milionů korun. O rok později by to bylo 2,2 miliardy korun, v roce 2026 přibližně čtyři miliardy korun a v dalších letech 5,5 miliardy korun.

Opozice nabídla také úpravy, kterými by dávka vzrostla i rodinám s malými dětmi do čtyř let věku narozenými před lednem příštího roku. SPD chce navíc každoroční automatickou valorizaci příspěvku podle růstu cen a chce také zachovat možnost čerpání příspěvku do čtyř let věku dítěte, když kabinet navrhl zkrátit dobu o rok. Podle vlády je tříletá doba dostačující. "Odpovídá době rodičovské dovolené a zejména době, po kterou je fakticky většinově čerpán rodičovský příspěvek," stojí v důvodové zprávě. Opatření by mohlo podle ní zvýšit výběr přímých daní a odvodů, pokud se budou rodiče dříve vracet do práce.

Předloha má v dalších částech zjednodušit komunikaci s úřady práce. Žadatelé o příspěvek na bydlení i jeho příjemci by nemuseli dokládat své náklady na energie. Úředníci by si je zjistili sami od dodavatele plynu či elektřiny. Zpřesnění čeká pravidla pro dokládání nároku na příspěvek dvakrát ročně a počítá se s urychlením vyřizování. Změny mají snížit administrativu a ulevit přetíženým úřadům práce. Nově lidé nebudou muset kvůli dávkám dodávat úřadu ani potvrzení od školy o nezaopatřenosti dětí. Údaje získá z registru zdravotního pojištění. Autoři předlohy ale zdůraznili, že lidé dál budou moci dodávat vše i papírově.

Sociální výbor chce celkovou úpravou prodloužit i na příští rok možnost vyplácení příspěvku na bydlení i žadatelům, kteří trvale pobývají v rekreačních budovách. V případě dávek v hmotné nouzi má předloha umožnit lepší zjišťování majetku žadatele. S menšími změnami by se měla prodloužit nynější podpora ukrajinských uprchlíků. Zákon založí také možnost spolupráce úřadu práce s držitelem poštovní licence, aktuálně tedy s Českou poštou. Skupina koaličních poslanců v čele s Jiřím Navrátilem (KDU-ČSL) chce o rok do konce roku 2024 prodloužit období, v němž mohou nejmenším dětem poskytovat pobytové služby zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.