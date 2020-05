Opozice v Praze žádá mimořádné zastupitelstvo

Praha - Opoziční ODS a ANO v pražském zastupitelstvu požádaly primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) o svolání mimořádného zastupitelstva. Informovali o tom předsedové klubů Alexandra Udženija (ODS) a Patrik Nacher (za ANO). Na jednání by se podle nich měly dořešit body, které se nestihly projednat na řádném zastupitelstvu minulý týden. Opozice chce také opět probrat uzavírku části Smetanova nábřeží, o níž zastupitelé na posledním jednání diskutovali několik hodin. Primátor musí jednání svolat, pokud žádost podepíše alespoň třetina z 65 zastupitelů. Jeho vyjádření ČTK zjišťuje.

Na minulém jednání zastupitelé po 16 hodinách projednali pouze tři body a petici, následně program výrazně proškrtali a schválili jen body, které nesnesly odkladu. "Hlavní město je po pandemických opatřeních v klinické smrti a vedení Prahy v čele s primátorem tomu jen slepě přihlíží. Není čas na populistické chování, které vidíme od představitelů Pirátů a Prahy Sobě. Praha musí začít fungovat co nejdříve," uvedla Udženija.

Nacher dodal, že opozice Hřiba opakovaně žádala, aby byla jednání dvoudenní. "Pan primátor dělá, že neslyší, a výsledek je tristní. Na řádném jednání zastupitelstva minulý týden jsme stihli projednat pouze 15 bodů ze 64. Že jednáme do brzkých ranních hodin, to by mi až tak nevadilo, ale že ani po 19 hodinách jednání nejsme schopni projednat všechny body řádného jednání zastupitelstva, je hodně smutné," uvedl.

Podle opozice náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě) porušil usnesení zastupitelů z minulého týdne, když nezrušil uzavření části jednoho jizdního směru na Smetanově nábřeží pro auta. Usnesení ukládá radě "projednat s MČ Praha 1, která deklaruje zájem na omezení zbytné tranzitní dopravy na obou březích Vltavy, koncept řešení těchto omezení a zároveň způsob budoucího využití Smetanova nábřeží pro další aktivity". Zatímco opozice to chápe tak, že měl Scheinherr již přijaté opatření zrušit, náměstek to pokládá za závazek k budoucímu koncepčnímu řešení, který se současného dočasného omezení netýká. Město v minulosti opakovaně zvažovalo, že Smetanovo nábřeží pro auta uzavře úplně.

Přesné datum mimořádného jednání určí primátor, který na to má 15 dní od chvíle, kdy mu bude doručena žádost s potřebnými podpisy.

V Praze vládnoucí koalice Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil má v 65členném zastupitelstvu většinu 39 hlasů. Pražští zastupitelé se naposledy mimořádně sešli loni v červnu, po čtyřhodinové diskusi však neschválili program. V předchozím volebním období tehdejší opozice ODS, TOP 09 a Piráti žádala o svolání mimořádného zastupitelstva několikrát, například kvůli dostavbě okruhů nebo kartě MHD lítačka.