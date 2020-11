Opozice uvolnění vítá, mluví i o konci diskriminace či o chaosu

Praha - Opoziční politici vítají plánované uvolnění opatření proti koronaviru. Podle předsedy ODS Petra Fialy od čtvrtka skončí diskriminace malých prodejců. I podle šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové budou mít malí obchodníci stejné postavení jako velcí podnikatelé. Předseda lidovců Marian Jurečka uvedl, že s uvolněním omezení je nutné posílit testování a trasování, aby Česko neochromila další vlna nákazy. Poslanec Pirátů Martin Jiránek ale zmínil, že původně vláda avizovala uvolnění od pondělka a komunikuje chaoticky. I dle místopředsedy Starostů a nezávislých (STAN) Petra Gazdíka vláda v informovanosti mírně selhala.

"Jsem rád, že se posouváme, že se vracíme k normálnímu životu," uvedl Fiala v debatě s ministrem vnitra a šéfem ČSSD Janem Hamáčkem v diskusi v televizi Prima. Ocenil, že na přechodu ze čtvrtého do třetího stupně protiepidemického systému (PES) byla ve vládě shoda. Poukázal na to, že v předchozích dnech se výroky ministrů ohledně možného uvolnění protikoronavirových opatření lišily.

To kritizuje i poslanec Pirátů Martin Jiránek. V pořadu Otázky Václava Moravce řekl, že podnikatelé v týdnu slyšeli od členů vlády, že se omezení uvolní od pondělka, že se možná neuvolní kvůli špatné situaci, že se uvolnění nedoporučuje či že se rozvolňovat asi bude. "Komunikace je ohromně chaotická a vyvolává očekávání u podnikatelů. Dnes si přečtou, že tedy ve čtvrtek," uvedl Jiránek. Uvolnění vítá.

Také podle Gazdíka vláda u načasování trošku selhala, když se do poslední chvíle očekávalo otevření v pondělí. "Bylo by lépe, kdyby vláda lépe informovala ... Škoda, že nám to vláda neřekla alespon ve čtvrtek nebo v pátek, že začnou opatření platit za týden," uvedl v České televizi Gazdík.

Podle předsedy ODS Fialy vláda zatím na usnesení Sněmovny z 19. listopadu kvůli uzavření malých obchodů a provozoven nereagovala. Velké markety mohly být otevřené. Senátoři se kvůli nerovným podmínkám obrátili na Ústavní soud. "Snad čtvrtkem skončí diskriminace drobných prodejců, malých prodejen," řekl Fiala. Řada živnostníků, prodejen či restaurací už je podle něj na dně. "Takže je to světlo na konci tunelu," uvedl k dnešnímu rozhodnutí vlády.

Také podle šéfky TOP 09 Pekarové Adamové vládní opatření proti šíření viru dosud upřednostňovala velké subjekty před malými. "Od čtvrtka budou mít malí obchodníci konečně stejné postavení jako velcí podnikatelé a nebude hrát roli mocná lobby," napsala Pekarová Adamová na twitteru.

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka uvedl, že lidé potřebují mít obživu a postupné rozvolňování je na místě. "Ale zodpovědná vláda také představí opatření, jak se již třetí vlna nebude opakovat, a to musí jít ruku v ruce, jinak si všichni koledujeme o další velký problém," uvedl na twitteru Jurečka. Podle něj je nutné, aby fungovala chytrá karanténa s testováním, trasováním a e-rouškou, jinak se objeví třetí vlna nákazy a následovat bude další uzávěra.

Šéf SPD Tomio Okamura v České televizi řekl, že podle systému PES se měla omezení zmírnit v pondělí. Zmínil diskriminaci malých a velkých provozů a její odstranění po uvolnění.

Kabinet na dnešním mimořádném jednání schválil od čtvrtka změnu stupně rizika v systému PES ze čtvrtého na třetí. Budou moci otevřít i dosud zavřené obchody. Bude platit omezení plochy na zákazníka. Konat se budou moci i venkovní trhy. Restaurace budou moci fungovat do 22:00, obsadit mohou polovinu míst. Obsluhovat bude možné jen usazené hosty, u jednoho stolu budou moci sedět nejvýše čtyři lidé.