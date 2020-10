Opozice trvá hlavně na rychlých kompenzacích

Praha - Především o nutnosti rychlých kompenzací pro lidi zasažené koronavirovými opatřeními hovoří po dnešním vyhlášení další vlny vládních omezení opoziční politici. V reakcích na dotaz ČTK a na sociálních sítích také upozorňují na nekvalitní přípravu vlády na druhou vlnu epidemie covidu-19 a chaotické vystupování ministrů. Apelují zároveň na občany, aby restrikce dodržovali.

Šéf ODS Petr Fiala ČTK napsal, že v tuto chvíli musí lidé v Česku spoléhat na odborníky s podrobnými analýzami a na to, že se jejich doporučeními vláda tentokrát řídí. "Dnešní rozhodnutí vlády je obrovským zásahem do svobody lidí, který postihne naše životy a podnikání. Chci všechny ujistit, že ODS bude prosazovat adekvátní kompenzace a dělat vše pro zvládnutí situace," uvedl.

Situace podle Fialy do současného stavu vůbec nemusela dospět. "Kdyby vláda půl roku neřešila volby, ale věnovala se skutečně tomu, abychom byli adekvátně připraveni. Teď je důležité situaci rychle zvládnout a pomoci všem, které pandemie a vládní opatření zasáhly," dodal.

Kabinet podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše Česko fakticky zmrazil, což dopadne na všechny občany, živnostníky, zaměstnance, lidi pracující na dohodu i samoživitele. "Je nyní bezpodmínečně nutné, aby vláda jasně komunikovala, jakým způsobem je podpoří a jak bude kompenzovat výpadek v příjmech," uvedl na twitteru.

Podnikatelé by se měli také dozvědět jasný plán, za jakých podmínek a kdy mohou znovu otevřít. "Bohužel stále trvá naprostý chaos, kdy jedna část vládních představitelů ještě o víkendu tvrdí, že lockdown nebude, zatímco další členové kabinetu říkají opak. I tak prosíme občany, aby opatření dodržovali, je to jediná cesta, jak dostat zemi z krize a zachraňovat životy," uvedl.

Šéf SPD Tomio Okamura se vyslovil pro co nejrychlejší kroky poslanců směrem k finančním kompenzacím. "V legislativní nouzi může zákony předkládat do Sněmovny pouze vláda, nesmíme ztrácet ani vteřinu a poslanci SPD jsou připraveni zasedat každý den klidně nonstop, abychom pomohli lidem," napsal Okamura ČTK.

Podle šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové se situaci dalo předejít. "To by ale vláda nesměla svá rozhodnutí činit na základě obavy o své zisky ve volbách, ale na základě dat, která měla. Teď už je situace natolik katastrofální, že se razantním krokům vyhnout nedá," napsala Adamová ČTK. Apeluje také na pomoc lidem postiženým opatřeními. "Hnát vládu k odpovědnosti budeme, až to nejhorší zvládneme, na to se mohou všichni spolehnout," zdůraznila. Babišova vláda podle ní má na svědomí lidské i ekonomické oběti.

Předseda STAN Vít Rakušan považuje situaci za kritickou. "Při pohledu na dostupná data jsou přísnější opatření na místě. Celé je to selhání naší vlády, která svou příšernou komunikací a chaotickým jednáním způsobila nedůvěru lidí v její rozhodnutí i v opatření proti šíření epidemie," napsal Rakušan ČTK. Také podle něj se bude po krizi vláda muset zodpovídat za to, do jakého stavu ČR dostala. Semknout a dodržovat opatření by podle něj lidé měli kvůli svým blízkým, ne kvůli vládě.