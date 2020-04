Opozice společně prosazuje větší pomoc živnostníkům

Praha - Opoziční strany chtějí zvýšit podporu pro živnostníky o 5000 korun proti vládnímu návrhu na 30.000 korun. Navrhují také jednorázovou kompenzaci pro lidi pracující na dohodu 15.000 korun a státní kompenzace nájmů pro živnostníky, jimž vládní nařízení zavřela provozovny. Dnes to společně uvedli lídři ODS, Pirátů, lidovců, TOP 09 a STAN. Jsou také ochotni diskutovat o prodloužení nouzového stavu do 30. dubna, chtějí ale předem od vlády slyšet, jaké jsou scénáře dalšího postupu.

Zvýšení vládou navrhované podpory pro živnostníky je podle opozičních stran nutné, aby tito lidé neskončili mezi nezaměstnanými. "Rozdíl 5000 korun může rozhodovat, zda se živnostníci vrátí ke svým živnostem a stát o ně nepřijde," řekl místopředseda ODS Martin Kupka. Náklady odhaduje do 30 miliard korun, pokud by opatření platilo do konce dubna. Podle něj to ale z dlouhodobého hlediska bude pro stát znamenat menší ztrátu, než kdyby živnostníci své podnikání ukončili.

Předseda Starostů Vít Rakušan doplnil, že by se kompenzace pro živnostníky neměly uzavírat 30. dubnem. Opozice proto navrhne, aby se podpora vyplácela za každý další den, po který budou provozovny z nařízení vlády uzavřené.

Opozice rovněž prosazuje podporu pro lidi, kteří byli zaměstnáni na dohodu. Předseda Pirátů Ivan Bartoš je označil za nejohroženější skupinu, protože jsou prvními, s kým zaměstnavatelé rozvazují pracovní poměry a protože na ně dosud vláda nemyslela v žádném z navržených kompenzačních opatření. Opozice proto navrhuje, aby měli nárok na jednorázovou podporu 15.000 korun za stejných podmínek jako živnostníci.

Dalším ze společných opozičních opatření je návrh na to, aby stát uhradil nájmy provozovatelům, kteří museli kvůli vládnímu nařízení přerušit činnost. Provozovnám, které musely úplně zastavit činnost, by měl stát platit plný nájem, těm, které provoz výrazně omezily, 80 procent nájmu. "Jen tak zajistíme, že živnosti budou provozovány dále, že se z nich nestanou další klienti úřadu práce," řekla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Opoziční strany se také shodují v tom, že jsou ochotny podpořit prodloužení nouzového stavu do 30. dubna. Požadují ale, aby vláda jasně řekla, jak hodlá dál postupovat a za jakých podmínek se budou uvolňovat restrikce. Shodně přitom odmítají vládní požadavek, aby se nouzový stav prodloužil o 30 dnů, tedy do 11. května. Podle nich lze v případě potřeby postupně hlasovat o prodlouženích o další krátké časové úseky. Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka podotkl, že v týdnu od 21. dubna je v plánu řádná schůze Sněmovny, na které by se mohlo případné další prodloužení nouzového stavu projednat.