Opozice se ve výboru pře o úpravy balíčku, MF většinu z nich odmítlo

Praha - Většina opozičních pozměňovacích návrhů k vládnímu konsolidačnímu balíčku představuje kobercový nálet proti konsolidaci veřejných financí. Na dnešním jednání sněmovního rozpočtového výboru to prohlásil předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob v debatě o pozměňovacích návrzích k balíčku. Výbor k nim má dnes vydat své doporučení. Ministerstva financí a práce vydala negativní stanoviska k naprosté většině z nich. Opoziční poslanci balíček kritizují a obhajují své návrhy. Například Patrik Nacher (ANO) označil chystané omezení státní podpory stavebního spoření za retroaktivní a chce se kvůli tomu obrátit na Ústavní soud.

"My jsme podali pozměňovací návrhy vědomi si toho, že je nepodpoříte,“ konstatovala předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová. Návrhy hnutí podle ní podalo, aby se hovořilo o změnách, která vláda chystá. Opětovně vyčetla koalici, že se připravila o peníze zrušením elektronické evidence tržeb.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) odmítl poslankynino tvrzení, že zrušením EET státní rozpočet přišel o 22 miliard korun ročně. Podle ministra nemá tato částka žádný reálný podklad. "Není pravda, že stát nebojuje se šedou ekonomikou," řekl také Stanjura. Poukázal na to, že elektronickou evidenci tržeb pozastavila ještě bývalá vláda, zatímco nynější vláda ji zrušila až od letošního roku. Schillerová prohlásila, že pokud se ANO vrátí do vlády, znovuzavede obdobu EET. "Určitě něco moderního zavedeme, jako je to ve vyspělých zemích," řekla.

Nacher označoval vládní záměr omezit podporu stavebního spoření za retroaktivní, tedy zpětně účinné. Podtrhl, že klient nemůže odejít od stavební spořitelny, když se pro něj stane tento produkt nevýhodný, protože přijde o státní příspěvek. Varoval před tím, že lidé budou méně spořit a méně opravovat nemovitosti. Stanjura upozornil na to, že Nacherovy návrhy směřující k zachování podpory stavebního spoření, by měly miliardové rozpočtové dopady. Uvedl, že jde o nepřímou retroaktivitu, kterou už dříve posuzoval Ústavní soud a neshledal ji protiústavní. "Nikomu neupírám právo obrátit se na Ústavní soud," ujistil Stanjura. Výsledek případného rozhodování soudu bude respektovat.

Stínová ministryně vnitra za ANO Jana Mračková Vildumetzová se divila tomu, proč ministerstvo financí nesouhlasí s jejím návrhem, který ruší daňovou uznatelnost darů politickým stranám. "Vůbec tomu nerozumím, vůbec to nechápu,“ řekla Vildumetzová k negativnímu stanovisku ministerstva. "Politické strany jsou základem demokratického systému,“ reagoval Stanjura. Poukázal na to, že strany mají v zásadě tři druhy zdrojů peněz: příspěvek státu, členské příspěvky a sponzorské dary. Podotkl, že návrh poslankyně by zrušil daňovou uznatelnost pouze pro fyzické osoby, zatímco firmám tuto možnost zachovává.

Schillerová také poukazovala na to, že vláda ruší devět celních úřadů. "Za mě je to obrovský zásah," zdůraznila. Požadovala, aby se jednání účastnil i šéf Celní správy. Stanjura uvedl, že iniciativa k reformě úřadů přišla přímo z Celní správy. Zástupce ministerstva financí poté uvedl, že zrušené celní úřady se změní na územní pracoviště, která se rušit nebudou, ale už oficiálně nebudou celními úřady. Cílem změny je podle ministerstva udělat stejně velké úřady.