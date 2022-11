Opozice se přela s koalicí o rozdělení výnosů z mimořádné daně

Praha - Spory mezi opozičním hnutím ANO a vládní koalicí o rozdělení výnosů nově navrhované daně z mimořádných zisků provázely dnešní debatu poslanců. Sněmovna má zavedení této daně dnes schvalovat ve vládním daňovém balíku. Návrh ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) předpokládá, že celý výnos bude směřovat výlučně do státního rozpočtu. Poslankyně ANO a bývalá hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová chce, aby se stát o výnos dělil i s obcemi a kraji. Ministerstvo financí s tím nesouhlasí.

Příslušný pozměňovací návrh, který by umožnil rozdělení výnosu daně také mezi samosprávy, předložila poslankyně ve druhém čtení. Dnes o něm bude hlasovat plénum Sněmovny. Také Svaz měst a obcí ČR kritizuje, že výnos má zůstat jen státu. Pro příští rok by měla daň vynést 85 miliard korun. Stanjura dnes před poslanci řekl, že mimořádná daň a mimořádné příjmy mají jít pouze na mimořádné výdaje státu.

Ministerstvo financí proti návrhu na sdílení výnosů z daně s obcemi a městy argumentovalo tím, že podle nařízení EU má být výnos použit pouze na vybrané účely. Toho lze podle ministerstva dosáhnout jedině tím, že peníze půjdou výlučně do státního rozpočtu. "Považuji za absolutně neférové vzít obcím, městům a krajům něco, na co mají nárok," prohlásila Mračková Vildumetzová. Její slova odmítl předseda klubu TOP 09 Jan Jakob. "Nebereme ani korunu, tato daň je mimořádná daň a jde na mimořádné výdaje," prohlásil. Poukázal na to, že výnosy z rozpočtového určení daní jsou letos proti odhadům o 15 procent vyšší.

Vládní daňový balíček především zvyšuje limit pro povinnou registraci plátců daně z přidané hodnoty z jednoho na dva miliony korun. Stejně tak zvyšuje limit pro využití režimu paušální daně u podnikatelů z jednoho na dva miliony korun.

Návrh na zavedení daně z neočekávaných zisků vložil jako poslanecký návrh ministr financí Stanjura ve druhém čtení. Dnes ráno o její definitivní podobě ještě jednaly strany vládní koalice. Daň má podle Stanjury platit od příštího roku do roku 2025 včetně a její sazba má činit 60 procent. Předseda Jakob by měl stáhnout svůj návrh, aby 60 procent představovala jen v prvním roce a v dalších letech klesla na 40 procent.

Za způsob vložení návrhu čelil Stanjura kritice od své předchůdkyně v ministerské funkci Aleny Schillerové (ANO). Prohlásila, že vytvoření nové daně nezvládl a způsobil chaos. "Nebyl v tom žádný naschvál, žádný úmysl," reagoval Stanjura na výtky ke způsobu předložení návrhu. Zdůraznil, že šlo hlavně o časový faktor, protože při jiném postupu by hrozilo, že zákon začne platit až v příštím roce. Podtrhl, že daň má platit pouze do roku 2025, tedy do konce volebního období, a nepřesahuje do dalšího volebního období. "Pokud okolnosti dovolí, tak já budu první, kdo bude navrhovat zrušení této daně. Nemám z toho žádnou radost, že tu daň zavádím," poznamenal.

Příjmy z daně z neočekávaných zisků mají sloužit k pokrytí mimořádných nákladů, které stát bude mít v souvislosti se zastropováním cen energií. Daň by měly platit energetické, petrolejářské či těžební firmy a banky.