Opozice se pře s koalicí kvůli balíčku, obě strany si vyčítají hospodaření

Praha - Sněmovní debata o vládním konsolidačním balíčku, který má vylepšit stav státního rozpočtu a veřejných financí, již dnes trvá zhruba šest hodin. Debatu provázejí slovní půtky mezi opozicí a koalicí i vzájemná kritika za hospodaření při správě státu. Řečníci se přeli třeba o rekonstrukci Císařských lázní v Karlových Varech, o spořicí dluhopisy pro občany nebo o boji s inflací. Dosud hovořili hlavně řečníci s přednostním právem včetně členů vlády. Ostatní poslanci diskutovali v režimu faktických poznámek, které smějí trvat nejvýše dvě minuty. Do rozpravy se stále hlásí pět desítek poslanců. Sněmovna dnes může debatovat až do půlnoci. Konsolidační balíček bude čelit snaze o zamítnutí už v prvním čtení.

Pře se ve Sněmovně rozhořela o protiinflační dluhopisy pro obyvatele, které hájila bývalá ministryně financí Alena Schillerová (ANO) a které naopak kritizoval ministr průmysl a obchodu Jozef Síkela (za STAN), a to i kvůli vysoké inflaci a tím i úroku. "Odborná veřejnost, mezi níž vás neřadím, a to vy dobře víte, se shoduje na tom, že inflační spirálu a základy jádrové inflace způsobilo vaše hospodaření," řekl na adresu Schillerové. Babiš reagoval, že Síkela je jako vždy arogantní. "Odleťte už do toho Bruselu, to bude nejlepší. Už to nechte být, už jste napáchal tolik škod tady a ty kecy, které tady máte," prohlásil. Schillerová Síkelu na oplátku označila za jednotku arogance. "Takový člověk nemůže urazit někoho takového, jako jsem já," podotkla.

Síkela tvrdil, že tyto dluhopisy určitě nekupovali drobní střadatelé. Odvolal se na čísla, která má k dispozici a podle nichž činila průměrná úložka 500.000 korun. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) řekl, že kdyby takto financoval státní dluh, zaplatil by jen letos za úroky 450 miliard korun.

Pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) na přestřelku reagoval slovy, že pokud se řečníci navzájem urážejí, znamená to, že jejich argumenty jsou chabé, protože chabost nahrazují surovostí svého vyjádření. "To je obecná psychologická teorie, zkuste si ji přečíst v učebnici pro střední školy," vzkázal znesvářeným stranám.

"Vy jste si vzali na mušku ty nejslabší ze společnosti," vyčetla vládě ohledně balíčku místopředsedkyně Sněmovny Klára Dostálová (ANO). Uvedla, že i hnutí ANO mělo svůj plán konsolidace veřejných financí z roku 2021, kde počítalo se snižováním strukturálního deficitu o půl procenta ročně. Upozornila na to, že byl namířen hlavně na výdajovou stranu a neměl za cíl zvyšovat daně. "Pro mě je ten balíček, tak jak je připravený, zcela nepřijatelný,“ shrnula své vystoupení.

Místopředseda Sněmovny Jan Skopeček (ODS), který jednání řídil, upozornil, že v předsálí jednacího sálu se našla stokoruna, ke které se zatím nikdo nehlásí. "Což si myslím, že je při projednávání konsolidačního balíčku skvělá zpráva," komentoval to. Doplnil, že pokud se k ní nikdo nepřihlásí, předá ji ministru financí na snížení státního dluhu.

Konsolidační balíček bude ve Sněmovně čelit snaze o zamítnutí už v prvním čtení

Vládní konsolidační balíček bude ve Sněmovně čelit návrhu opozičního hnutí SPD na zamítnutí už v nynějším prvním čtení. Podle předsedy hnutí Tomia Okamury předloha představuje nejrozsáhlejší plošný růst daní. Šéf ANO a někdejší premiér Andrej Babiš označil předlohu za zbytečnou, kabinet by se podle něho měl věnovat například čerpání evropských fondů. Rovněž místopředseda opozičního ANO a Sněmovny Karel Havlíček mluvil dnes před poslanci o plošném zvýšení daní, které neprospěje hospodářskému růstu. Okamura přednesl i návrh na vrácení zákona ke konsolidaci veřejných rozpočtů k dopracování, což se obecně chápe jako mírnější forma zamítnutí. Vzhledem ke sněmovní koaliční většině dolní komora jeho snahy s největší pravděpodobností odmítne.

"Balíček je úplně zbytečný, daně se nemají navyšovat," řekl Babiš, podle kterého vláda "dělá opatření proti lidem". "Jsme na tom dobře a já jsem přesvědčen, že je potřeba se proinvestovat z krize," prohlásil. Obdobně podle Havlíčka nelze dosáhnout restartu ekonomiky zvyšováním daní. "Ohrožujete budoucí růst hrubého domácího produktu," řekl. Kabinet jde ohledně daní podle někdejšího ministra průmyslu a obchodu a dopravy Havlíčka proti svým předvolebním a dokonce i nedávným slibům a vzhledem k tomu, že se skládá z pěti stran s různými pohledy, nemá jasnou a ucelenou vizi. Babiš a Havlíček vládě vytkli také to, že podle nich žádá po lidech šetření, ale sama nejde příkladem.

Konsolidační balíček podle Okamury zdraží životy všem obyvatelům a všem firmám prodraží podnikání. Navrhovaná opatření jsou podle něho zmatečná a kabinet Petra Fialy (ODS) podle něho "nasekává astronomické dluhy".

Podle předsedkyně klubu ANO a někdejší ministryně financi Aleny Schillerové není balíček ničím jiným než souborem daňových novel, které trvale zvyšují daňové zatížení lidí o desítky miliard korun ročně.

Sněmovní debata se vyostřila potom, co Babiš obvinil ze lží předsedu sněmovního zemědělského výboru Michala Kučeru (TOP 09) kvůli jeho vyjádřením o dotacích holdingu Agrofert, který šéf ANO vložil do svěřenského fondu. Kučera reagoval, že ho Babišův "emotivní výstup" mrzí a z veřejných zdrojů vyjmenovával případy, v nichž podle nich lhal Babiš. Vulgární výraz pak Babiš využil, když hodnotil rozhodnutí vlády o úhradě poplatku společnosti Michelin za zařazení do gastronomického průvodce. Situaci klidnil předseda poslanců ODS Marek Benda, podle kterého by na sebe poslanci neměli křičet, kdo lže a kdo je lhář. "Člověk se může mýlit, může mít jiný názor, ale zbytečně hrotíme atmosféru," uvedl.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) pří úvodním představení předlohy zdůraznil, že vláda se snažila o to, aby navrhovaná opatření nezasáhla příliš silně žádnou skupinu obyvatel. Míní, že se to povedlo. Ministr také upozornil na to, že kabinet nezasahuje do systému sociálních dávek.

Ke konsolidačnímu balíčku zatím vystupují řečníci s přednostním právem, poslanci také vedou slovní přestřelky prostřednictvím krátkých poznámek. Stanjurovo úvodní slovo trvalo více než hodinu, zhruba stejně dlouho mluvil Babiš. Vystoupení Havlíčka, Okamury a Schillerové zabrala dohromady asi 1,5 hodiny. Do běžné rozpravy poslanci podali pět desítek přihlášek.