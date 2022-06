Opozice se odmítla účastnit výběru nových televizních radních

Hlavní vchod do budovy České televize na Kavčích horách v Praze.

Praha - Opoziční poslanecké kluby hnutí ANO a SPD se odmítly účastnit volby člena Rady České televize, kterou má Sněmovna na svém dnešním programu. Předsedové klubů to oznámili v reakci na dnešní rozhodnutí sněmovní koaliční většiny, která neumožnila tajnou volbu jednoho člena Rady České televize. Poslanci by ho tak měli volit veřejně. Jde o náhradníka za loni odvolanou radní Hanu Lipovskou. Oba opoziční kluby si vyžádaly přestávky na poradu v celkové délce 2,5 hodiny. Sněmovna by se měla vrátit k jednání ve 20:10.

Předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová nejprve citovala dřívější výroky tehdejšího předsedy klubu ODS Zbyňka Stanjury, v nichž tajnou volbu obhajoval. "To je ta změna k lepšímu," poznamenala ironicky. "Klub ANO se nebude účastnit takové blamáže," dodala. Obdobně se poté vyjádřil i předseda klubu SPD Radim Fiala. Podle něj přestávají platit základní principy demokracie.

Při předchozím pokusu o volbu radních veřejnoprávní televize na začátku června vznášela opozice pochybnosti o tom, zda je volba skutečně tajná. Strany vládní koalice musely čelit výtkám, že při některých tajných volbách museli jejich poslanci ve skutečnosti ukazovat své volební lístky, což představitelé koalice odmítli.

Sněmovna má kromě toho v dalším bodu vybírat ještě čtyři další členy televizní rady za ty, kterým skončily jejich mandáty. Spolu s náhradníkem za Lipovskou tak bude volit celkem pět radních a vybírat je bude z pěti kandidátů. Členy rady se místo Lipovské můžou stát politolog Ladislav Mrklas, vysokoškolský pedagog Jakub Končelík nebo publicista Jan Svačina. Na ostatní místa by mohli zamířit například bývalý ředitel Českého rozhlasu Vlastimil Ježek nebo bývalá novinářka a členka Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Milada Richterová.

Na čtyři uvolněná místa v radě s řádnou délkou mandátu navrhl výbor dále bývalého radního Luboše Beniaka, novináře Bohuslava Fliedra, odborníka na vzdělávací systémy Bohumila Kartouse, grafika Kamila Macharta, Jana Mikuláštíka, kterého navrhl spolek Orel, Karla Nováka navrženého Nadačním fondem Filantia, ředitele Městské knihovny v Praze Tomáše Řeháka, bývalého člena Rady Českého rozhlasu Petra Šafaříka, univerzitního profesora v oboru film a televize Jiřího Voráče a novináře Vratislava Dostála.

Sněmovna volila šestici radních České televize v březnu a v dubnu. V březnu zvolila v prvních kolech bývalého ředitele ostravského studia ČT Ilju Racka. V dubnových druhých kolech pak žádný z kandidátů nezískal dostatečný počet poslaneckých hlasů a pět míst zůstalo v Radě ČT neobsazených. Z vyjádření poslanců vládní většiny tehdy vyplynulo, že se zástupci koalice na kandidátech, kteří měli být zvoleni, dohodli. Někteří poslanci ale dohodu zřejmě nerespektovali.

Rada České televize je stejně jako u ostatních veřejnoprávních médií nástrojem veřejnosti pro její kontrolu. Mezi nejdůležitější pravomoci patří schvalování rozpočtu televize a volba nebo odvolávání jejího generálního ředitele.