Opozice se k delšímu stavu nouze staví negativně, má podmínky

Praha - Spíše negativně se staví opoziční strany k očekávané další žádosti vlády o souhlas s prodloužením nouzového stavu. Předseda ODS Petr Fiala ČTK sdělil, že občanští demokraté nevidí důvody ke změně svého záporného postoje ve chvíli, kdy vláda působí rezignovaně a ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) říká, že opatření nefungují. Koalice Pirátů a Starostů a nezávislých (STAN) chystá podle předsedy STAN Víta Rakušana plán ke zvládnutí pandemie do konce roku. Šéf Pirátů Ivan Bartoš jednání o podpoře nouzového stavu podmiňuje tím, že vláda podpoří klíčové návrhy uskupení.

Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes varoval před tím, že neprodloužení nouzového stavu by znamenalo totální kolaps zdravotního systému, nekontrolované šíření epidemie a obrovský nárůst úmrtnosti. V posledních hlasováních o prodloužení nouzového stavu ve Sněmovně vláda spoléhala na hlasy KSČM, její vedení se však dnes usneslo, že další trvání nouzového stavu nepodporuje. Další opoziční strany se shodují v tom, že s nimi vláda vůbec nejedná.

"Pokud chce vláda podporu nouzového stavu, měla by o tom zkusit alespoň jednat. Dosud si premiér vystačil s komunisty," konstatoval Fiala. V pondělí zasedne k tématu Anticovid tým ODS, lidovců a TOP 09, konečný postoj zaujme poslanecký klub v úterý. "Důvody ke změně dosavadního postoje ODS ale žádné nejsou. Vláda působí rezignovaně a sám ministr zdravotnictví říká, že opatření nefungují," doplnil. ODS chce snazší a rychlejší odškodnění podnikatelů či urychlení očkování.

Bartoš také odkázal na debatu na klubu spolu se STAN. "Premiér se na nás zatím s žádostí neobrátil. V minulosti jsme nicméně již několikrát prodloužení nouzového stavu odmítli, neboť vláda dále selhává v ochraně lidí a ignoruje naše výzvy k nápravě," uvedl. Pokud bude vláda ochotná jednat v zájmu občanů a přistoupí na návrhy Pirátů a STAN, které by zemi pomohly, je ochotný o prodloužení diskutovat. Za klíčové označil dostatečné kompenzace pro zasažené lidi či firmy či lepší řešení v případě školní výuky.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová uvedla, že strana je na jednání s vládou připravena. "Avšak vláda zatím projevila nulový zájem," napsala ČTK. Za symboly vládního boje s koronavirem označila nefunkční rezervační systém k očkování, večírky papalášů či nedostatečnou a pomalou pomoc podnikatelům. "Kdyby teď šlo jen o zbožné přání kabinetu Andreje Babiše, měli bychom jasno a další prodloužení bychom za žádnou cenu nepodpořili. Nicméně v sázce jsou životy a zdraví občanů. Nyní musíme především zamezit kolapsu zdravotnického systému," uvedla. TOP 09 bude proto o stanovisku dál jednat i v koalici Spolu a definitivně rozhodne příští týden.

Rakušan uvedl, že STAN s Piráty připravuje plán na zvládnutí pandemie s výhledem do konce roku. "Definujeme tam kroky týkající se kompenzací, návratů žáků do škol a nové legislativy, která by nahrazovala současný institut nouzového stavu, který byl i z pohledu zákonodárce zamýšlen pro krátkodobé využití, třeba v případě živelních katastrof," uvedl. Podle Bartoše by nový předpis neměl tolik zasahovat do práv a svobod veřejnosti jako nouzový stav. "Při splnění základních podmínek, které z tohoto plánu vyplývají, jsme ochotni jednat o podpoře, ale určitě ne na celý měsíc," dodal Rakušan.

Hnutí SPD trvá na svém stanovisku, že nouzový stav by dál pokračovat neměl. "Zároveň opakovaně vládě navrhujeme, aby provedla novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, který umožňuje chránit ohrožené a rizikové skupiny bez plošného vyhlašování nouzového stavu," napsal ČTK předseda SPD Tomio Okamura.