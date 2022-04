Opozice: Rozhodnutí města a managementu destabilizovaly Pražskou plynárenskou

Praha - Pražské opoziční ODS a ANO požadují po vedení města a dozorčí radě Pražské plynárenské (PPAS) vyvodit odpovědnost za situaci ve firmě. Podle opozice způsobila špatná rozhodnutí města a managementu destabilizaci firmy. Novinářům to dnes řekli zástupci opozice. Firma požaduje po Praze jako vlastníkovi kvůli zvýšení ceny plynu půjčku dvě miliardy korun na jeho nákup do zásobníků. O půjčce budou dnes jednat městští zastupitelé. Kritiku opozice odmítl předseda představenstva PPAS Martin Pacovský.

PPAS patří mezi největší tuzemské dodavatele energií, plynem a elektřinou zásobuje zhruba 425.000 odběrných míst. Jejím jediným akcionářem je Pražská plynárenská Holding ovládaná Prahou.

Podle opozice společnost udělala chybu, že po loňském ukončení činnost firmy Bohemia Energy nepožádala Energetický regulační úřad (ERÚ) kvůli příchodu zákazníků v režimu dodavatele poslední instance o stanovení maximálních cen. Pokud by to udělala, mohla rozdíl mezi cenou nákupu a prodeje podle opozice vymáhat po Bohemia Energy. "Proč to neudělala? Domníváme se, že to je z nějaké nezkušenosti," řekl opoziční zastupitel Radomír Nepil (ANO).

Druhou chybou pak podle opozice bylo to, že firma nezvyšovala ceny zákazníkům plynule. Podle opozičního zastupitele a starosty Prahy 9 Tomáše Portlíka (ODS) měla společnost již loni reagovat na zvýšení cen na burze. "Přitom na to byla upozorňována. Nemusela by zdražovat skokově a žádat o dvě miliardy korun," řekl Portlík. Podle něj za rozhodnutím byla obava zdražovat rok před volbami. Nyní hrozí, že firma bude přijímat klienty s negativní marží, tvrdí Portlík.

Kritiku odmítl předseda představenstva PPAS Martin Pacovský. "My jsme zdražovali na trhu jako první. Měli jsme nakoupeno více plynu, než jsme prodali," řekl dnes ČTK Pacovský. Podle informací společnosti vzrostly ceny zemního plynu meziročně desetinásobně a výrazně vyšší jsou i další náklady, jako jsou garance u operátora trhu OTE. Zajištění zásob plynu pro další zimní období tak bude podle firmy výrazně dražší.

Kvůli extrémnímu růstu cen energií na velkoobchodních trzích skončila v Česku od loňského podzimu zhruba dvacítka dodavatelů. Největší z nich, skupina Bohemia Energy, ukončila činnost v polovině října. Měla asi 900.000 zákazníků. Situaci dále zhoršila válka na Ukrajině. V EU se řadu týdnů diskutuje o přerušení dodávek ruské ropy a plynu.

Dnešní rozhodnutí o dvoumiliardové půjčce podmiňuje opozice vyvozením odpovědnosti. Podle poslance a zastupitele Patrika Nachera (ANO) jde odpovědnost za primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti) a dozorčí radou. "Nebudu hlasovat pro dvě miliardy, pokud neuvidím vyvození politické zodpovědnosti, protože ta změnila vedení PPAS," řekl Nacher. "Koalice (Piráti, Praha Sobě a Spojené síly pro Prahu) společnost (PPAS) destabilizovala," řekl Portlík.

Zároveň bude ODS a ANO požadovat prošetření fungování společnosti a nástin toho, jak budou dvě miliardy Kč využity. Opozice nicméně tvrdí, že nechce nechat firmu padnout. "Ale dát bianco šek na dvě miliardy také nelze," dodal Nepil.