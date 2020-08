Opozice považuje vyjádření šéfa čínské diplomacie za nepřijatelné

Praha - Opozice považuje za absolutně nepřijatelné prohlášení šéfa čínské diplomacie, že předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) zaplatí vysokou cenu za to, že oficiální cestou na Tchaj-wan porušil princip jedné Číny. Zástupci parlamentních stran to uvedli na sociálních sítích či na dotaz ČTK. Podle místopředsedy a šéfa poslanců KDU-ČSL Jana Bartoška je nutné odvolat čínského velvyslance v ČR. Ministerstvo zahraničí si jej podle ministra Tomáše Petříčka (ČSSD) tento týden předvolá.

"Přimějeme ho zaplatit vysokou cenu za jeho krátkozraké chování a politický oportunismus," řekl čínský ministr zahraničí Wang I, který je na návštěvě Německa. Dodal, že zpochybňování zásady jedné Číny znamená "znepřátelit si 1,4 miliardy Číňanů" a že čínská vláda a lid nebudou tolerovat takovou "otevřenou provokaci" předsedy českého Senátu a protičínských sil, které stojí za ním. Vystrčil považuje vyjádření za zásah do vnitřních záležitostí ČR.

"Je to zcela nepřijatelný výrok a reakce na něj tomu musí odpovídat. Mentalita Číny, kdy nás nevnímá jako suverénní stát a jedná s námi z pozice síly, je neakceptovatelná. Předseda Vystrčil reprezentuje svou návštěvou suverénní parlamentní politiku, plně ho v dané věci podporuji. Je potřeba ukázat, že jsme zemí, kterou reprezentují její svobodně zvolení politici. Doufám, že tento postoj bude jasně prezentovat i ministr Petříček," napsal ČTK předseda hnutí Starostové a nezávislí (STAN) Vít Rakušan.

"Vyhrožování čínského ministerstva zahraničí je už za absolutní hranou a nepřijatelné. Je správné, že si Tomáš Petříček a ministerstvo zahraničí předvolali čínského velvyslance. Ale to nestačí, očekávám jeho odvolání a povolání našeho velvyslance z Pekingu domů na konzultace," poznamenal na twitteru Bartošek.

Za nehorázné považuje vyjádření Wanga I též předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. "Sklízíme plody patolízalství prezidenta, premiéra a ministrů na letišti, kteří vytvořili dojem, že si k nám Čína může dovolit vše. Nemůže! A naše diplomacie to musí dát silně najevo," uvedla v tiskovém komentáři s narážkou na to, že premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiéři Alena Schillerová (ANO) a Jan Hamáček (ČSSD) v březnu osobně přišli spolu s čínským velvyslancem přivítat čínské letadlo, které do Prahy přepravilo dodávku v Číně zakoupených ochranných pomůcek. Čínské lidové republice tehdy v televizním projevu poděkoval i prezident Miloš Zeman.

"Cesta předsedy Senátu je v zájmu ČR, nikoho neohrožuje a není vůči nikomu myšlena nepřátelsky. Čínské výhružky ničemu nepomohou, jen zvětšují problémy v česko-čínských vztazích a pro nás jako suverénní zemi jsou absolutně nepřijatelné," poznamenal na twitteru předseda ODS Petr Fiala.

Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše to není poprvé, kdy se Čína uchyluje k podobnému nátlaku na suverénní zemi. "Není jediný důvod, abychom se nechali takovými výhružkami v souvislosti s česko-tchajwanskými vztahy ovlivňovat. Krok ministra Petříčka je logický a v pořádku, velvyslanec by měl podat vysvětlení," napsal ČTK.

Za ještě více šokující považují Piráti názorový sloupek v čínském státním deníku Global Times. Ten mimo jiné uvedl, že za Vystrčilovou cestou stojí Spojené státy. Vystrčila označil list za oportunistu, který porušuje diplomatická pravidla a snaží se zviditelnit.

Podle čínského tisku za cestou Vystrčila na Tchaj-wan stojí USA

Čínský státní deník Global Times dnes znovu kritizoval návštěvu předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wanu a zopakoval tvrzení Pekingu, že za touto cestou stojí Spojené státy. Vystrčila označil list za oportunistu, který porušuje diplomatická pravidla a snaží se zviditelnit.

"Během posledních dvou let Spojené státy zásadně změnily politiku vůči Číně, začaly na Čínu útočit a pobízet své evropské spojence, aby se zapojili do nové studené války proti Číně," píší Global Times v dnešním úvodníku s tím, že právě tento americký postoj se stal podnětem pro Vystrčilovu cestu na Tchaj-wan.

"Před několika lety by neměl tu drzost vzepřít se návštěvou Tchaj-wanu principu jedné Číny. To je nová nepříjemná realita - USA budou vždy schopny najít v jistých zemích síly, které podpoří jejich záměr vytvořit frontu proti Číně. Vystrčil tak nemusí být posledním oportunistou, který poruší pravidla v otázce Tchaj-wanu," podotýkají Global Times, podle nichž je Vystrčilova návštěva na Tchaj-wanu svou podstatou "zlomyslná".

Peking považuje Tchaj-wan za svou nedílnou součást a dlouhodobě upozorňuje ostatní státy, aby nejednaly s tchajwanskými činiteli a nebudily tak zdání, že uznávají samostatnost ostrova. Česká republika, stejně jako většina států světa, uplatňuje takzvanou politiku jedné Číny a oficiálně uznává jen pevninskou Čínu.

"Vystrčil tvrdí, že svou cestou na Tchaj-wan podporuje demokracii, a český Senát obvinil Čínu, že odporem vůči cestě se vměšuje do vnitřních záležitostí České republiky. Jedná se o naprosto zvrácenou logiku. Respektování principu jedné Číny a nerozvíjení oficiálních vztahů s Tchaj-wanem patří k závazkům všech zemí, které mají diplomatické vztahy s Čínou. Proto předsedové Senátu ostatních evropských zemích Tchaj-wan nenavštívili," konstatuje list.

Podle Global Times je třeba dát Vystrčilovu cestu do kontextu se skutečností, že Česká republika byla v minulosti satelitem Sovětského svazu. "V Česku jsou jisté síly, které do diplomacie země zatahují protikomunistickou ideologii, aby daly najevo, že země už je součástí Západu," uvádí list.

Vystrčil se očividně snaží návštěvou Tchaj-wanu přitáhnout pozornost a zviditelnit se, soudí čínský deník. "Pokud budeme stupňovat naše reakce na jeho provokace, pomůžeme mu do jisté míry dosáhnout cíle. Kdybychom ho ale naopak úplně ignorovali, mohlo by se zdát, že jeho chování je tolerováno. Především nesmíme působit podrážděně," podotýká list.

"Čína si ve vztahu se Spojenými státy prošla lepšími i horšími obdobími. Předseda českého Senátu, který přijel na Tchaj-wan dělat problémy, je bezvýznamný člověk. O principu jedné Číny nemůže rozhodovat předseda Senátu nějaké malé, odlehlé středoevropské země, ani Washington. Rozhoduje o něm síla Číny a vůle 1,4 miliardy Číňanů," zdůrazňuje deník.