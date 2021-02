Opozice pošle připomínky k pandemickému zákonu dnes

Praha - Opoziční strany podle dohody z dnešní schůzky s vládou pošlou dnes připomínky k pandemickému zákonu, který v pondělí schválila vláda. Ministerstvo zdravotnictví se je pokusí do večera vypořádat. Pokud některé rozpory zůstanou, sešli by se představitelé stran znovu. Novinářům to po jednání ve Sněmovně řekl vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Cílem podle něj je, aby zákon projednala Sněmovna ve čtvrtek. Předseda ODS Petr Fiala po jednání ocenil, že kabinet konečně začal jednat věcně, podle šéfa Pirátů Ivana Bartoše by při podobně vstřícném jednání mohla být dohoda brzy hotová.

Schůzky k dalšímu postupu při epidemii se dnes ve Sněmovně účastnili lídři opozičních stran, premiér Andrej Babiš (ANO), Hamáček a další ministři včetně ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO). "Dohodli jsme se, že dnes pošle opozice připomínky k vládnímu návrhu, ministerstvo se je pokusí vypořádat. Pokud budou některé s rozporem, tak se k tomu ještě sejdeme. Cílem je projednat pandemický zákon ve čtvrtek, na tom panovala shoda," uvedl Hamáček.

Návrh zákona, jak ho připravilo ministerstvo zdravotnictví, se liší jen v detailech od znění, které schválila vláda už loni v květnu. Ministři po jednání vlády v pondělí uváděli, že opozice má příležitost předpis změnit, ale kabinet nemohl předvídat jejich připomínky. Ministerstvo dnes připomínky dostane do 15:00 a do 21:00 by se k nim mělo vyjádřit. "Abychom se tím ve čtvrtek mohli zabývat, toto je dobrá zpráva," řekl Fiala.

Konkrétní návrhy změn dnes avizovala koalice stran Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09). "Konečně to bylo věcné jednání," uvedl Fiala. Situaci podle něj prospělo, že vláda nedostala minulý týden souhlas opozice prodloužit nouzový stav a musela jednat s hejtmany a nyní se vrátit k rozhovorům s opozicí. "Rýsuje se shoda, jak schvalovat pandemický zákon, což je důležité, abychom mohli s pandemií bojovat účinněji a ne jen stále prodlužovat nouzový stav," uvedl.

Debatu o tom, zda by mohly některé strany podpořit pokračování nouzového stavu i po konci února, označil Fiala za předčasnou. "Musíme se soustředit na shodu na pandemickém zákoně a opatřeních," uvedl. Podle šéfa KDU-ČSL Mariana Jurečky dnes Babiš označil většinu opozičních iniciativ za dobré či akceptovatelné. "Do zítřejšího (středečního) večera dají vědět a zítra ta jednání mají pokračovat," řekl. Schůzka by se měla uskutečnit ve středu v 19:00.

Koalice Pirátů a STAN v pondělí uvedla, že v předpisu postrádá například parlamentní kontrolu a úpravu otázky kompenzací. "My tu nouzový stav nechceme. Doufáme, že schválení kvalitního pandemického zákona zajistí, že tu co nejdříve nebude muset být," uvedl šéf STAN Vít Rakušan. Předseda Pirátů Ivan Bartoš připomněl, jak rychlá byla loni shoda na úpravě, která měla umožnit hlasování lidí v karanténě v krajských volbách. Pokud bude nadále panovat vstřícnost jako doposud, dohoda na pandemickém zákoně může být také velice brzy, míní.

Ministerstvu zdravotnictví dává návrh pravomoci vydávat opatření například pro hromadnou dopravu, obchod, kadeřnictví a další služby nebo hromadné akce. Upravuje také povolávání armády, policie a vyčlenění peněz ze státního rozpočtu. Neumožňuje omezení volného pohybu. Má umožnit, aby k nejdůležitějším opatřením proti covidu-19 nebyl nutný nouzový stav.