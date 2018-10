Praha - Opoziční strany chtějí vrátit vládě k přepracování návrh státního rozpočtu na rok 2019. Vadí jim čtyřicetimiliardový deficit i struktura navrhovaných výdajů. Rozpočet ale ve středu v prvním čtení patrně přesto uspěje, menšinové vládě ANO a ČSSD dodá potřebné hlasy KSČM. Komunisté ale zatím neslibují podporu pro závěrečné hlasování o rozpočtu, které se plánuje na prosinec.

"Je nezodpovědné od vlády, aby při ekonomickém růstu navrhovala deficitní rozpočet," řekl šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura. Pokud rozpočet v současné podobě projde do druhého čtení, ODS podle něj bude navrhovat úspory v rozsahu 40 miliard, aby vládě ukázala, že bylo možné navrhnout vyrovnané hospodaření.

"Rozpočet pokládáme za neodpovědný vůči budoucnosti," řekl novinářům předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Strana podle něj navrhne vrátit rozpočet vládě a dát jí 20 dnů k přijetí základních změn. Požaduje snížení výdajů o 40 miliard, aby byl rozpočet vyrovnaný, a růst investičních výdajů ze 122 na 150 miliard korun. Tím by se podle Kalouska zvýšil poměr investičních výdajů k celkovým na 9,9 procenta, což by odpovídalo roku 2012.

Piráti chtějí vládě doporučit, aby rozpočet přepracovala a předložila ho s deficitem nižším o 23,7 miliardy korun, tedy se schodkem 16,3 miliardy Kč. Podle nich by to odpovídalo červnovému návrhu státních výdajů, které kabinet při pozdějších debatách o podobě rozpočtu zvýšil. Pokud nynější podoba rozpočtu projde do druhého čtení, budou Piráti chtít jednat s ministerstvem financí o možných přesunech peněz, na základě kterých by mohli pro rozpočet v prosinci hlasovat. "Připadá nám nerozumné nechat celé rozhodnutí o tom, jestli rozpočet projde nebo ne, v rukách KSČM," řekl poslanec Mikuláš Ferjenčík (KSČM).

Také lidovci chtějí navrhnout vrácení rozpočtu k přepracování. "Chybí nám dlouhodobá vize některých investic. Také bychom v době růstu očekávali, že schodek nebude tak výrazný," řekl předseda strany Pavel Bělobrádek. Lidovci kritizovali zejména nízké investice do sociálních služeb. Pokud rozpočet v prvním čtení projde v navržené podobě, bude se KDU-ČSL snažit zvýšit výdaje na platy v sociálních službách a u policie.

Hnutí STAN vrácení rozpočtu k přepracování navrhovat nebude, jeho poslanci se ale k takovému návrhu ve Sněmovně připojí. Také oni kritizují výši deficitu i investičních výdajů. Pokud rozpočet projde prvním čtením, chtějí Starostové vyčlenit na platy učitelů dodatečných 15 miliard korun, které by se měly ušetřit v jiných rozpočtových kapitolách. STAN také chce prosadit doprovodné usnesení ke státnímu rozpočtu, které by vyzvalo vládu, aby v dalších rocích hospodařila s vyrovnaným rozpočtem.

SPD hodlá hlasovat proti rozpočtu. "Rozhodně nesouhlasíme se schodkem, když má Česká republika ekonomický růst," řekl předseda hnutí Tomio Okamura. Vadí mu, že k deficitu přispívá i růst výdajů na státní správu. Pokud rozpočet projde prvním čtením, bude SPD navrhovat změnu struktury výdajů, například přesunem peněz ze zahraničních misí armády na obranu území nebo přesunutí peněz od podpory neziskových organizací na obnovu Sýrie.

Hlasy pro první čtení rozpočtu vládě dodá KSČM. "Základní čísla vytvářejí rámec proto, aby se naplnily některé významné sociální priority," řekl poslanec Jiří Dolejš. Podle něj ale podpora komunistických poslanců platí pouze pro první čtení, ne pro závěrečné hlasování. "Základní parametry netřeba měnit, strukturu výdajů ale zlepšit lze," řekl. KSČM podle něj například chce přidat peníze na podporu nájemního bydlení.

ČSSD hodlá hledat podporu pro rozpočet v dalších čteních napříč stranami. Poslancům opozice chce nabídnout za jejich hlasy ve třetím čtení podporu pro jejich pozměňovací návrhy ke struktuře rozpočtu.