Opozice neuspěla s požadavky kvůli nákupu ochranných pomůcek

Praha - Opozice ve Sněmovně neprosadila požadavek vůči vládě, aby prostřednictvím Správy státních hmotných rezerv zajistila do konce srpna dostatečný počet ochranných pomůcek pro případ druhé vlny epidemie koronaviru. Navrhovali to Piráti spolu s ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Neúspěšně také žádali o to, aby do nákupů byly více zapojeny české firmy. Proti odmítavému postoji ANO, ČSSD a KSČM jim však nepomohla ani podpora SPD.

Sněmovna měla podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše apelovat na vládu, aby uváděla jen ověřené informace, aby se neopakovala zmatečná situace o dostatečném počtu ochranných prostředků a o počtu nakažených z úvodu pandemie. Opozice požadovala také úplné a včasné zveřejňování informací o nákupu roušek, respirátorů či dezinfekce a zveřejnění skutečných majitelů dodavatelů ochranných pomůcek.

Bartoš rovněž jménem pravicových frakcí požadoval, aby podíl českých firem na nákupu pomůcek činil nejméně 85 procent. Odpovídá to množství českých potravin, které by se podle návrhu poslanců ANO a SPD měly od roku 2027 prodávat v tuzemských obchodech.

Bartoš návrhy zdůvodnil tím, že vláda během epidemie utratila za nákup pomůcek různé kvality i ceny zejména z Číny zhruba deset miliard korun. "Nikdo mi nevysvětlil, proč ministerstva nakupovala respirátory za 50 korun, ale i za 860 korun," uvedl Bartoš. Poslanec ANO Josef Hájek se pozastavil nad tím, že "svazáci" chtějí poučovat, za kolik se mají pomůcky nakupovat.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) rozdíly v nákupech vysvětlil tím, že jeho úřad nakupoval pomůcky na českém trhu, zatímco ministerstvo vnitra zejména v Číně. Ministerstvo zdravotnictví podle Vojtěcha přesto nakupovalo za podprůměrné ceny, což dokládal na příkladu respirátorů. "Postupovali jsme, jak jsme nejlépe mohli," uvedl ministr.

Vojtěch poukázal na to, že nákupy prověří Nejvyšší kontrolní úřad a odmítl vyšetřování poslaneckou komisí. Podle něj by bylo zpolitizované a předpojaté. Předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura namítl, že "logicky nesedí, že ten kdo tvrdí, že je všechno v pořádku, není předpojatý, ale ten, kdo má pochybnosti, předpojatý je".