Opozice neprosadila ve Sněmovně žádné usnesení ke koronaviru

Praha - Opozice ve Sněmovně neprosadila výzvu vládě, aby zajistila podmínky pro možné provádění až 30.000 testů denně na nový typ koronaviru. Dolní komora nepřijala po dnešní více než šestihodinové debatě zejména o situaci ohledně nákazy na Karvinsku ani žádný z dalších opozičních návrhů. Nepodpořili je zejména poslanci koaličních ANO a ČSSD a komunisté, kteří vládu ve Sněmovně tolerují. Sněmovna na mimořádné schůzi také schválila seznam lidí, které navrhne prezidentovi Miloši Zemanovi na státní vyznamenání.

Návrhy ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN se týkaly také třeba náhrad za škody, pokud byli lidé přímo poškozeni opatřeními vlády v době koronavirové krize. Kabinet měl podle opozice určit úřad, na který by se obyvatelé mohli obracet, připravit on-line formulář a připravit metodiku k uplatnění nároku na náhradu. Opozice chtěla po vládě také legislativní úpravy, které by Správě státních hmotných rezerv zjednodušily nákup ochranných pomůcek mimo nouzový stav.

Sněmovna měla podle představ opozičních stran vyzvat vládu k neprodlenému představení změn ústavního zákona o bezpečnosti reagující na zkušenosti s epidemií. Předsedkyně sněmovní ústavní komise Kateřina Valachová (ČSSD) uvedla, že předloha je téměř hotová a konzultace se zástupci dalších stran by se měly uskutečnit do konce července. "Ministerstvo vnitra pracuje, jak má," řekla.

Občanští demokraté prostřednictvím svého poslance Martina Kupky neúspěšně navrhovali provedení zátěžových testů systému zdravotní péče, aby se zjistilo, zda je připraven na případnou druhou vlnu epidemie koronaviru. Sněmovna zamítla i požadavek Vlastimil Válka (TOP 09), aby vláda představila plán očkování vakcínou na onemocnění covid-19, až bude k dispozici.

Karvinska, kde onemocněli hlavně pracovníci dolů OKD a členové jejich rodin, se týkal návrh lidovecké poslankyně Pavly Golasowské. Chtěla, aby dolní komora vyzvala kabinet k opatřením, aby se zamezilo šíření nemoci. Měla se týkat chytré karantény a zajištění dostatečných kapacit hygieny i míst pro testování obyvatel.

Vojtěch: Situace kolem nákazy na Karvinsku se uklidňuje

Situace kolem koronaviru na Karvinsku se podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) uklidňuje. Nákaza se tam nekontrolovaně nešířila, řekl ministr poslancům na dnešní mimořádné schůzi. Covidem-19 onemocněli na Karvinsku hlavně pracovníci dolů OKD a členové jejich rodin. Část poslanců postup státu kritizovala.

"Drtivá většina pozitivně zachycených jsou horníci nebo blízké kontakty," uvedl Vojtěch. Podle něho nejde o komunitní šíření nákazy. "Očekáváme s epidemiology, že se bude situace zlepšovat," podotkl Vojtěch. Klesající trend je podle něho jednoznačný.

Dřívější nárůst počtu pozitivně testovaných lidí byl dán podle Vojtěcha plošným testováním. Zdůraznil, že drtivá většina z nich neměla příznaky. Měření teploty, které státní společnost OKD zavedla, je proto nezachytilo.

"Zdravotní systém není ochromen, hrozba pro širší populaci není tak výrazná, jako byla v době začátku první vlny," uvedl Vojtěch. Pokud by se situace zhoršovala, nevyloučil zpřísnění protikoronavirových opatření. Nyní ale podle něho nic takového nehrozí. Zavírat region s 260.000 obyvateli by podle ministra nebylo adekvátní.

Lidovec Jan Bartošek připomněl prohlášení starostů z Karvinska, kteří vinu za situaci s nákazou připsali vládě, ministerstvu zdravotnictví a krajským hygienikům. "Opatření jsou pomalá, zmatená a evidentně málo účinná," podotkl také bývalý starosta Karviné, nynější místopředseda Sněmovny Tomáš Hanzel (ČSSD). Rovněž podle Pirátky Olgy Richterové byla reakce státu "neuvěřitelně pomalá" a podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové se nákaza šířila mezi horníky zbytečně dlouho.

"Vláda se na Karvinsko a potažmo celý Moravskoslezský kraj vykašlala," prohlásil Jakub Janda (ODS). Testování podle něho začalo pozdě a v malém rozsahu, na výsledky se čeká dlouho, pozdě se zavřely i doly. "Stigmatizace regionu, protože se tam vyskytla nákaza, je cesta do pekel," řekl předseda STAN Vít Rakušan. Nařkl ministerstvo zdravotnictví z nečinnosti a z toho, že nepomohlo místním úřadům.

"Z toho, že máme lokální ohnisko nákazy, nelze dělat fatální závěry o selhání systému," ohradil se vůči výtkám Vojtěch. Obecně uvedl, že virus v Česku stále je a zjevně neustupuje. S ohnisky nákazy je nutné podle ministra počítat i do budoucna. Například představa, že díky chytré karanténě nemoc zmizí, je nepochopení věci, podotkl ministr. Takzvaná chytrá karanténa má pomáhat ve vyhledávání kontaktů nakažených koronavirem a ohnisek nemoci.

Piráti žádají testování zaměstnanců všech dolů OKD na koronavirus

Piráti žádají, aby byli zaměstnanci všech dolů OKD včetně členů jejich domácností testováni na nový typ koronaviru. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch to podle nich ve středu na jednání sněmovního zdravotnického výboru přislíbil s výjimkami. Na dnešní tiskové konferenci před zahájením mimořádné schůze Sněmovny to řekla první místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová. Vojtěch na dotaz ČTK uvedl, že se uskuteční opětovné masivní testování pracovníků OKD, kteří byli při prvním testování negativní.

Karvinská zastupitelka a kandidátka Pirátů na hejtmanku v Moravskoslezském kraji Zuzana Klusová kritizovala to, že například zaměstnanci dolu ČSA dosud nebyli plošně otestováni. Hygienici podle ní nestíhali a lidé se dozvídali výsledky testů třeba i tak, že je na vrátnici nepustili na pracoviště s argumentem, že mají koronavirus. Někteří testovaní čekali na výsledky i devět dní, uvedla Klusová. Podle Richterové Vojtěch na výboru přislíbil, že s výjimkami budou všichni zaměstnanci dolů testováni od 19. července, což je podle Pirátů pozdě.

"Bude probíhat opětovné masivní testování zaměstnanců OKD, těch, kteří byli při prvním testování negativní, a to za pomoci odběrových týmů armády," napsal ČTK ministr. Později ve Sněmovně uvedl, že testováním projdou i agenturní pracovníci. "Termín je vybrán adekvátně," zdůraznil Vojtěch s poukazem na dvoutýdenní inkubační dobu.

Na začátku června Sněmovna usnesením uložila vládě, aby do konce měsíce představila dolní komoře strategii testování v případě druhé vlny epidemie koronaviru. Podle Richterové poslanci obdrželi jen teoretický koncept, ve kterém například není vysvětleno, jak lze v případě lokálních ohnisek navýšit počet odběrových míst. "Stejně tak chybí i doporučené postupy pro laboratoře, jak mají sdělovat pozitivní či negativní výsledky," uvedla. Pokud by se objevila další ohniska nákazy, je podle Richterové nutné se dostat alespoň na 30.000 testů denně.

Předseda strany Ivan Bartoš připomněl další dřívější usnesení, kterým Sněmovna uložila ministerstvu zdravotnictví dopracovat a představit poslancům koncept takzvané chytré karantény do konce června. Vláda podle něj v materiálu hovoří o dokončení do konce září. Podle Bartoše je nutné zrychlit a zrevidovat časový harmonogram.

Šéf pirátských poslanců Jakub Michálek připomněl, že Piráti navrhují zavést stupně pohotovosti po vzoru Nového Zélandu. Škála by byla čtyřstupňová, první stupeň by znamenal mírné nebezpečí a s ním spojená opatření, která jen málo zasahují do svobod občanů, naopak čtvrtý stupeň by představoval nouzový stav. Desetistupňová mapa rizikových regionů, kterou zveřejňuje resort zdravotnictví, je podle Michálka nedostatečná. Definovány by měly být čtyři stupně, s každým by měly být spojeny konkrétní a předem dané povinnosti, například nařízení nosit roušky, a zpřísnění opatření, uvedl. Současný systém považuje za chaotický.

Vondrák: O víkendu měly výpadek některé covidové laboratoře

O víkendu měly v kraji výpadek některé laboratoře testující na covid-19, uvedl dnes při debatě ve Sněmovně poslanec a moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (ANO). Obecně podle něj není problém, kde lidi na nákazu novým typem koronaviru testovat, upozornil ale na omezené kapacity. V době, kdy není vyhlášený nouzový stav, je problém umístit do všech odběrových míst zdravotníky, protože jsou vytíženi v naplno fungujících nemocnicích.

Vondrák uvedl, že ve čtvrtek a pátek bylo v kraji zhruba 1900 testů, o víkendu 4. a 5. července pak 753 a 905. "Ale pořád je tam velká spousta (lidí), která čeká ve frontě," připustil. Kapacity laboratoří totiž víc nemohou zvládat, což je podle něj dáno jejich fyzickými možnostmi. "Navíc došlo během víkendu k výpadku některých laboratoří, prostě se jim pokazily stroje, které mají," řekl Vondrák.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) uvedl, že některé ze soukromých laboratoří v Moravskoslezském kraji si vzaly přes prodloužený víkend volno. "Zamrazily vzorky, daly je do lednic a netestovaly. Takže i tím pak může být dána prodleva," poznamenal. Podle ministra je nutné podniknout kroky, aby se to nestávalo.

Podle Vondráka si dal Moravskoslezský kraj při první vlně epidemie za cíl vybudovat si odběrové kapacity na zhruba 2000 testů denně. Vytvořit kapacity na 10.000 testů a poté je nevyužívat podle něj nemá smysl. Za nešťastné považuje, že se na odběrech podílí záchranná služba. "Ta musí pracovat na záchraně lidských životů," uvedl.

V kraji je 11 odběrových center, dodal Vondrák. "Řada z nich jede ve dvou směnách, ale máme základní problém. Tím, že není nouzový stav a nemocnice jedou v plném výkonu, tak je velký problém alokovat pro všechna odběrová centra zdravotníky, kteří musí vykonávat svou práci v nemocnicích," řekl. Za nejvhodnější by považoval vytvoření systému, podle kterého by se žádala o pomoc armáda.