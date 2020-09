Praha - Opozice podle očekávání dnes neprosadila na program schůze Sněmovny debatu o vývoji epidemie koronaviru. Odmítli to podpořit zejména zástupci ANO a ČSSD s pomocí komunistů. Poslanci ČSSD podporují ministry strany ve snaze obnovit činnost Ústředního krizového štábu, řekl Chvojka. Ve věcech kolem covidu-19 je chaos, míní. Aktivovat krizový štáb chtějí i poslanci STAN. Podle jejich předsedy Farského předvádí premiér Babiš zoufalý výkon, na který doplácí celý národ ekonomicky i zdravotně. Vdovy a vdovci by podle poslanců KDU-ČSL měli dostat 2000 korun navíc k vládou schválenému jednorázovému příspěvku 5000 korun pro důchodce. SPD podpoří příspěvek pro důchodce, i když jej má za nesystémový.

Opozice neprosadila ve Sněmovně debatu o koronaviru

Opozice podle očekávání dnes neprosadila na program schůze Sněmovny debatu o vývoji epidemie koronaviru. Odmítli to podpořit zejména zástupci ANO a ČSSD s pomocí komunistů. Poslanci se s ohledem na rekordní počty případů nemoci covid-19 sešli v polovičním počtu podobně jako na jaře a v souladu s vládními opatřeními používali roušky.

Piráti, ODS, TOP 09, KDU-ČSL a STAN požadovali, aby si Sněmovna zkontrolovala plnění úkolů, které uložila vládě v červnu po první vlně epidemie. "Situace je přibližně třikrát horší, než byla v březnu, kdy se kvůli tomu vyhlašoval nouzový stav," uvedl předseda pirátských poslanců Jakub Michálek. Připomenul, že vláda měla předložit do 4. září zprávu o řešeních a plánovaných opatřeních, což se nestalo.

"Přestaňme tančit na Titaniku, do kterého nám teče. Přestaňme se na té palubě stále tvářit, že se nic neděje," vedla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Ve shodě s Michálkem marně vybízela sociální demokraty, aby pomohli přesvědčit vládu o obnovení činnosti Ústředního krizového štábu. Předseda poslanců ČSSD Jan Chvojka v poledne novinářům řekl, že tato frakce podporuje své ministry v úsilí o aktivaci štábu, v jehož čele má být ministr vnitra a šéf ČSSD Jan Hamáček.

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka apeloval na to, aby vláda představila konkrétní opatření a řešení pro příští dny a týdny, aby se situace dále nezhoršovala. Podle Jurečky by mělo být kvůli vývoji situace koronaviru alespoň svoláno jednání předsedů všech stran, které jsou zastoupeny ve Sněmovně.

Sněmovna odmítla přednostně projednat opoziční návrhy, které se týkaly koronaviru. Například ODS neuspěla se snahou urychlit schvalování návrhu, kterým by se podnikatelům prodloužilo do konce roku prominutí odvodů pojistného na sociální zabezpečení.

Poslanci na konec září odložili také opětovné hlasování o zákonu, který má především zkrátit dobu přípravy výstavby dálnic a další obdobné infrastruktury. Senát chce zákon rozšířit i na stavby k ochraně před účinky povodní a sucha.

Poslanci ČSSD jsou pro obnovení krizového štábu

Poslanci ČSSD podporují ministry své strany ve snaze obnovit činnost Ústředního krizového štábu (ÚKŠ), řekl dnes v dolní komoře Parlamentu novinářům šéf poslanců sociální demokracie Jan Chvojka. Ve věcech kolem covidu-19 je aktuálně podle něj "trochu chaos" a je nutné, aby byla opatření řízena z jednoho místa. Kabinet je v otázce ÚKŠ rozdělen, ČSSD je podobně jako většina opozice pro jeho zřízení, které ale odmítá premiér Andrej Babiš (ANO).

Chvojka řekl, že poslanci ČSSD probírali situaci ve vládě, která se v úterý na zřízení ÚKŠ neshodla. "Stojíme za předsedou Janem Hamáčkem (ČSSD) a členy vlády, byli bychom rádi, kdyby byl krizový štáb znovu aktivován," uvedl. Štáb podle něj není možné zaměňovat s nouzovým stavem. Podle ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD) má naopak jeho činnost sloužit k tomu, aby nouzový stav nebylo nutné znovu vyhlašovat.

Podle Chvojky aktuálně v koronavirových opatřeních panuje "trochu chaos". "Je potřeba, aby opatření byla řízena z jednoho místa. ÚKŠ se osvědčil a ukázal, že má svoji roli," uvedl. Jako orgán s přímým spojením na vládu podle něj dokáže krizový štáb dobře koordinovat práci ve státní sféře.

ÚKŠ byl v souvislosti s epidemií nového typu koronaviru ustanoven v polovině března přes původní Babišův nesouhlas. Nouzový stav vláda kvůli epidemii vyhlásila 12. března, krizový štáb byl ustanoven o tři dny později. Činnost ukončil k 11. červnu. Původně jej vedl tehdejší náměstek ministra zdravotnictví a nynější vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula, po dvou týdnech byl do čela ustanoven Hamáček.

Farský: Babiš by měl ukončit zoufalství a aktivovat krizový štáb

Premiér Andrej Babiš podle Starostů a nezávislých (STAN) předvádí v koronavirové krizi zoufalý výkon, na který doplácí celý národ ekonomicky i zdravotně. Šéf poslaneckého klubu STAN Jan Farský na dnešní tiskové konferenci ve Sněmovně Babiše vyzval, aby nebránil obnovení Ústředního krizového štábu (ÚKŠ). Jeho aktivace by podle Farského zajistila, že boj proti epidemii nebude založen na pocitech ze sociálních sítí, ale na datech.

Farský kritizoval, jak vláda využila šest měsíců od doby, kdy se v Česku objevily první případy covidu-19. V březnu podle něj opoziční strany i média stály za vládou a všichni táhli za jeden provaz, aby dali kabinetu prostor. Výsledek je však podle něj tristní, doprovázejí ho zmatky, výstřely od boku a nulové řízení. "To, co premiér předvádí, to je zoufalství," uvedl.

Babiš podle něj má navíc papalášský přístup, když vyzval Čechy, aby trávili dovolenou v Česku, a poté se odjel rekreovat na Krétu. Totéž se podle něj týká i toho, že se premiér s odkazem na dostatečnou vzdálenost, nasazený respirátor a vysoký strop vyhnul karanténě po schůzce s hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou nakaženou koronavirem. "Je to papalášský přístup, který dostal ČR tam, kde je," uvedl. Babiš si podle Farského pravidla upravuje, aby vyhovovala jeho potřebám a předvolební kampani.

STAN vybízí ke svolání Ústředního krizového štábu, který prosazuje vedle opozičních stran i koaliční ČSSD. Podle Farského by díky tomu mohl stát jednat na základě dat a názorů odborníků a ne podle pocitů na sociálních sítích, což dělá nyní Babiš. Vláda se v pondělí na obnovení štábu nedohodla, podle Babiše to "není vůbec na stole". Podle Farského se Babiš zřejmě obává, aby ho nezastínil šéf štábu, ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

STAN navrhl příspěvek osamělým rodičům a rodičům s rodičovskou

Poslanci opozičního hnutí STAN navrhli, aby stát poskytl jednorázový příspěvek 6000 korun samoživitelkám a samoživitelům. Podle předkladatelů návrhu zákona patří osamělí rodiče ke skupinám lidí, které byly nejvíce postiženy propadem příjmů při koronavirové krizi. Částku by podle předlohy dostali také rodiče malých dětí s rodičovským příspěvkem. Dopady na rozpočet odhadli poslanci Starostů nejvýše na tři miliardy korun. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) je problém, že Česko nemá jasnou definici samoživitelů.

"Smyslem návrhu zákona je současně podpořit rodiče-samoživitele a rodiče s malými dětmi, kteří se náhle a nečekaně ocitli ve svízelné situaci, poskytnout jim podporu a určitou dávku solidarity a jistoty v této nelehké době," napsali autoři v důvodové zprávě.

Žadatelé o šestitisícový příspěvek by podle návrhu vyplňovali jen čestné prohlášení, že splňují zákonné podmínky pro jeho poskytnutí. S ohledem na co nejmenší administrativní náročnost by dokládat nic nemuseli. Peníze by vyplácely úřady práce.

Předlohu nejprve posoudí vláda, má na to měsíc. Rozhodnou o ní zákonodárci. Předkladatelé chtějí, aby Sněmovna návrh schválila zrychleně už v prvním čtení.

Schillerová považuje za problém, že na rozdíl od některých jiných zemí nemá Česko jasně definované samoživitele. "My vlastně konkrétně nevíme, komu by se to vyplácelo. Chci připomenout, že máme robustní sociální systém, který nenechá nikoho na holičkách, různé sociální dávky, podpory. To je důvod, proč já to nepodporuji," řekla ministryně na dnešní tiskové konferenci před schůzí Sněmovny.

Dnes by měla Sněmovna projednávat vládní návrh na poskytnutí příspěvku 5000 korun starobním důchodcům a lidem s invalidní nebo pozůstalostní penzí. Rozpočtové dopady se odhadují na 14,5 miliardy korun. Peníze by měli penzisté dostat podle návrhu v prosinci.

Opoziční politici mluví o uplácení voličů. Ministerstvo práce a sociálních věcí dávku zdůvodňuje poklesem poměru průměrné penze a průměrné mzdy v posledních letech, dopady epidemie na příjmovou a sociální situaci penzistů a nejistým vývojem. Ekonomové ale poukazují na to, že důchodcům při koronavirové krizi příjmy neklesly.

KDU-ČSL chce pro vdovy a vdovce 2000 korun nad rámec příspěvku

Vdovy a vdovci by podle poslanců KDU-ČSL měli dostat 2000 korun navíc k vládou schválenému jednorázovému příspěvku 5000 korun pro důchodce. Na dnešní tiskové konferenci před schůzí Sněmovny to řekl lidovecký předseda Marian Jurečka. Strana podle něj také bude znovu navrhovat příspěvek 500 korun za každé vychované dítě. KDU-ČSL je připravena pozměňovací návrhy uplatnit ve Sněmovně nebo v Senátu.

Lidovci chtějí, aby vláda hned na začátku schůze poskytla informace k epidemiologickému vývoji onemocnění covid-19, dalších plánovaných opatřeních a postupu. "Pokud tomu vláda nevyhoví, jsme připraveni iniciovat s ostatními opozičními stranami svolání mimořádné schůze k tématu," řekl Jurečka. Nejpočetnější poslanecký klub ANO podle jeho šéfa Jaroslava Faltýnka zařazení bodu nepodpoří. "My bychom chtěli tento týden projednat a schválit nějaké zákony," řekl.

Podle vládního návrhu by měli v prosinci 5000 korun dostat všichni lidé se starobní, invalidní a pozůstalostní penzí. Celkem je jich 2,89 milionu. Stát to má 14,5 miliardy korun. Některé opoziční strany mluví o uplácení voličů. Lidovci už dříve navrhovali vyplatit příspěvek jen seniorům s podprůměrným důchodem, tedy s částkou do 14.427 korun.

"Mezi nejvíce ohrožené skupiny seniorů z hlediska jejich ekonomické situace patří vdovy, vdovci nebo ti, kteří vychovávali děti. Proto my našimi pozměňovacími návrhy chceme těmto skupinám ulehčit finanční situaci a především vůči nim nasměrovat pomoc ze strany státu," dodal předseda KDU-ČSL k pozměňovacím návrhům.

Jurečka také řekl, že premiéra Andreje Babiše (ANO) před více než týdnem žádal prostřednictvím SMS o obnovení Ústředního krizového štábu a také o schůzku předsedů všech sněmovních stran, na které by vláda sdělila svoji strategii pro boj s koronavirem. Babiš odpověděl, že nevidí potřebu ke svolání štábu a na setkání šéfů stran nereagoval, sdělil Jurečka.

Vláda se v pondělí na obnovení štábu nedohodla, podle Babiše to "není vůbec na stole". Svolání Ústředního krizového štábu kromě opozice žádá koaliční ČSSD.

SPD podpoří příspěvek pro důchodce, i když jej má za nesystémový

Opoziční hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) podpoří ve Sněmovně vládou schválený jednorázový příspěvek pro důchodce 5000 korun. Považuje jej ale za nesystémový, řekl na dnešní tiskové konferenci před schůzí dolní komory předseda SPD Tomio Okamura. Navrhuje zavedení minimálního důchodu, který by měl představovat částku měsíční hranice příjmové chudoby. Loni činila 11.963 korun, letos bude o něco vyšší. Vláda tento návrh SPD už před více než rokem nepodpořila.

Podle vládního návrhu by měli v prosinci 5000 korun dostat všichni lidé se starobní, invalidní a pozůstalostní penzí. Celkem je jich 2,89 milionu. Stát na to má 14,5 miliardy korun. Některé opoziční strany mluví o uplácení voličů. "Vláda si neuvědomuje, že jednorázovým příspěvkem vůbec neřeší situaci nízkopříjmových důchodců, protože za důchody do 15.000 korun se nedá vyžít," uvedl Okamura. "Vláda raději důchodce udržuje v chudobě, aby se jim pak zalíbila jednorázovou dávkou před volbami," dodal.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) loni po vládním odmítnutí návrhu uvedla, že je předpis technicky špatně napsaný a nepřináší spojitost mezi důchody, předchozí mzdou a odpracovanými lety. Vláda také odhaduje, že minimální důchod by si ročně vyžádal asi 12 miliard korun navíc. Podle Okamury by nad rámec minimální částky důchodci získali další peníze zásluhově a s podmínkou určitého počtu odpracovaných let.

Místopředseda a šéf poslanců SPD Radim Fiala kritizoval, že vláda opustila koncept mapy okresů podle rizika nákazy koronavirem, který měl umožnit cílená opatření v ohniscích. Namísto toho zavedla roušky ve vnitřních prostorách budov po celé České republice. "Pokračuje zmatek a informační chaos, způsobuje to paniku a strach řady občanů," uvedl Fiala.

V druhém oranžovém stupni rizika nákazy novým typem koronaviru jsou po páteční aktualizaci tzv. semaforu ministerstva zdravotnictví Praha a okresy Beroun, Kladno, Kolín, Praha-východ a Uherské Hradiště. V zeleném stupni pohotovosti, který značí výskyt nákazy bez komunitního přenosu, je 40 oblastí.

Piráti chtějí probrat, jak vláda plní usnesení Sněmovny k covidu

Poslanci Pirátské strany chtějí na nynějším zasedání dolní komory Parlamentu projednat, jak vláda plní červnová usnesení Sněmovny ke koronaviru. Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek dnes novinářům řekl, že kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) zanedbal prevenci druhé vlny covidu-19. Na vlastním případu také ilustroval, že hygienické stanice nestíhají včas trasovat a nařizovat karanténu.

Sněmovna v červnu na vládu mimo jiné apelovala, aby poslancům poskytovala informace podle platných zákonů a ve vymezených termínech. "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby v případě druhé vlny epidemie koronaviru poskytovala veřejnosti informace v pravidelných a předem daných intervalech, srozumitelně a věcně, v adekvátním množství a systémově pro všechny dotčené skupiny veřejnosti," stálo mimo jiné v usneseních.

Michálek řekl, že řada opatření prosazených do sněmovních usnesení nebyla splněna. "Aktuálně máme třikrát víc nových případů, než když se (v březnu) vyhlašoval nouzový stav. Situace opravdu není dobrá," uvedl. Připomněl, že to tak vnímají i v zahraničí, když například Německo, Slovensko či Nizozemsko zařazují celou republiku nebo její regiony na své rizikové seznamy.

Michálek upozornil na situaci, kdy covidem-19 onemocněl jeho pirátský kolega ze Sněmovny František Navrkal. "Já se s ním setkal a trvalo devět dnů, než mě kontaktovala pražská hygienická stanice s tím, že mi nařídili karanténu, která končila následující den. To je opravdu situace, kterou nemůžeme akceptovat," řekl. Hlavním cílem má podle něj nyní být to, aby se maximálně zkrátila doba mezi okamžikem možné nákazy, nařízením karantény a otestováním dané osoby na koronavirus.

Poslanci by měli posoudit pětitisícový příspěvek důchodcům

Sněmovna by se dnes měla zabývat vládním návrhem na poskytnutí jednorázového pětitisícového příspěvku důchodcům. Očekává se, že část opozice zablokuje požadavek kabinetu na schválení předlohy zrychleně už v prvním čtení. Poslanci by měli podle předběžného programu opět posoudit i dvojici novel, které jim s úpravami vrátil Senát.

Řádná schůze dolní komory začne odpoledne. Ovlivní ji zvyšující se počet případů nákazy novým koronavirem v Česku. Mezi nakaženými jsou i samotní poslanci, bývalý předseda KDU-ČSL Marek Výborný a Pirát František Navrkal. Spolu s dalšími kolegy, kteří se s nimi setkali, proto zůstanou doma.

Poslanci mají kvůli šíření nemoci covid-19 zasedat ve Sněmovně v polovičním počtu. To ale není možné u projednávání zákonů vrácených Senátem. K přehlasování senátních úprav jsou totiž nutné hlasy nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy nejméně 101 z nich. Sněmovna zřejmě proto podle předsedy komory Radka Vondráčka (ANO) rozhodne, že zařadí Senátem vrácené zákony hned na úvod jednání a teprve u dalších předloh bude zasedat v omezeném počtu zákonodárců.

Sněmovna se bude muset vypořádat se senátními požadavky k vládnímu návrhu, který má zrychlit přípravu výstavby dálnic a další infrastruktury. Senátoři chtějí mimo jiné usnadnit podmínky budování staveb proti suchu i povodním. Poslanci budou znovu hlasovat také o zrušení daně z nabytí nemovitosti. Senát chce opravit legislativní chyby v té pasáži zákona, která zachovává možnost odpočtu úroků z hypotéky od základu daně z příjmů.

Návrh programu schůze se může změnit. Například opoziční lidovci chtějí prosadit, aby se poslanci přednostně zabývali nynější situací kolem šíření koronaviru.

Kvůli epidemii nebudou moci lidé jednání dolní komory sledovat z galerie pro veřejnost, bude uzavřena.