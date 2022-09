Opozice neprosadila sněmovní debatu o dalším zvýšení rozpočtového schodku

Praha - Opoziční ANO a SPD neuspěly s návrhem, aby se Sněmovna dnes mimořádně zabývala možným zvýšením letošního schodku státního rozpočtu na 375 miliard korun. Podle předsedkyně klubu ANO Aleny Schillerové se vláda zcela vzdala snah o konsolidaci veřejných financí. Šéf frakce SPD Radim Fiala pak varoval před tím, že pokud bude kabinet v takové rozpočtové politice pokračovat, za několik let nebudou peníze ani na důchody.

Potom, co Sněmovna návrhy na zařazeních nových bodů zamítla, si klub SPD vzal 45minutovou přestávku. Fiala po ní s odvoláním na dohody oznámil, že po dnešním schvalování koaliční novely služebního zákona ve Sněmovně vystoupí ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) a rozpočtový schodek vysvětlí.

Schillerová a Fiala reagovali na čtvrteční druhé čtení vládní rozpočtové novely, kterou se má letošní schodek zvýšit o 50 miliard na 330 miliard korun. Koaliční politici však vznesli ve druhém čtení dva návrhy na zvýšení výdajů rozpočtu, a tím i jeho schodku. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) chce zvýšení výdajů o sedm miliard na sociální věci. Předseda hospodářského výboru Ivan Adamec (ODS) a poslanec STAN Tomáš Müller navrhli přidat celkem 38 miliard korun na řešení nárůstu cen energií.

"Po včerejšku (čtvrtku) to vypadá, že schodek nebude 330 miliard, ale 375 miliard," poznamenala Schillerová. Záležitost dala do souvislost s komunálními volbami. Vládní koalice vyšla s pravdou ven až po nich, podotkla. Schillerová připomněla, že bývalý kabinet předsedy ANO Andreje Babiše navrhoval na letošní rok schodek zhruba 377 miliard korun. Nová koalice ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů a následně její vláda Petra Fialy (ODS) takový rozpočet odmítla a prosadila vlastní se schodkem 280 miliard korun.

Fiala poukazoval na to, že nynější vládní strany před rokem v opoziční roli kritizovaly Babišův kabinet kvůli rozpočtové nezodpovědnosti a sestavování proinflačních rozpočtů. Byla to podle Fialy pravda, ale za nynější vlády, která mluví o rozpočtové odpovědnosti, je situace podle něho ještě daleko horší, když stát má o asi 120 miliard korun vyšší příjmy. "Taková vláda by měla podat demisi," míní.

Celkové výdaje státního rozpočtu už podle původního vládního návrhu, který vláda předložila poslancům, měly překročit dva biliony korun. Vláda navrhla zvýšit výdaje o 115 miliard. Pokud by prošly oba pozměňovací návrhy zvyšující schodek, představoval by nárůst výdajů 160 miliard a celkové výdaje by vzrostly na 2,168 bilionu korun.