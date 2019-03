Praha - Části opozice se nepodařilo prosadit na dnešní jednání Sněmovny debatu o hudební produkci nynějšího předsedy dolní komory Radka Vondráčka (ANO) při večírku v jednacím sále. Vondráček tam v minulosti hrál na kytaru a zpíval společně s dalším poslancem ANO Miroslavem Janulíkem přímo na předsednickém pultu.

Skupina pěti desítek poslanců hnutí ANO a následně kluby ANO a KSČM nejprve vetovaly zařazení bodu navrhovaného Miroslavou Němcovou (ODS). Následně dolní komora v hlasování odmítla obdobnou snahu Markéty Pekarové Adamové (TOP 09), která chtěla, aby se poslanci zabývali "ostudným chováním předsedy Sněmovny".

Němcová připomněla, že sál i jeho mobiliář je památkově chráněný. Nedovede si, jak uvedla, představit, že by se něco takového dělo v jiných parlamentech. Předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura veto poslanců ANO zpochybnil, protože listina neobsahovala konkrétní bod a jednalo se o bianco šek. "Je vidět, že se bojíte o této kauze debatovat, nebo i hlasovat," řekl. Zařazení bodu pak vetovaly kluby ANO a KSČM.

"Pitomostmi se nehodlám zabývat," podotkl předseda komunistických poslanců Pavel Kováčik. Snaze kritiků Vondráčkova počínání by prý věřil, pokud by se rozhořčovali nad vyvěšením červených trenýrek nad Hradem místo prezidentské standarty nebo produkci ruské punkové skupiny Pussy Riot v moskevském chrámu.

Někteří opoziční poslanci už ve čtvrtek volali po Vondráčkově rezignaci. Vondráček však odstoupit nehodlá. Za své počínání se ale lidem, jichž se dotklo, po výzvě premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše omluvil. "Jestliže jsem se dotkl něčích citů, jestli se to opravdu bere jako znesvěcení, jestli se to bere nikoli jako trošku uvolnění, jako zlidštění toho prostoru, tak mě to mrzí a moc se za to omlouvám," řekl Frekvenci 1.

Událost, o níž informoval server Seznam Zprávy, Vondráček označil za uzavřenou akci. Šlo podle něho o rozlučku s končícími poslanci. Odehrála se v říjnu 2017, sál by tehdy v celkové rekonstrukci.