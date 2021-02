Opozice neprosadila, aby se o odškodňovacím zákonu jednalo dnes

Praha - O opozičním návrhu odškodňovacího zákona by měla Sněmovna jednat na návrh vládního hnutí ANO v pátek. Koalice Spolu chtěla prostřednictvím předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky zařadit předlohu na dnešní program, poslanci o tom již ale nehlasovali. Zástupci ODS, TOP 09 a lidovců podmiňují přednostním projednáním odškodňovacího zákona aspoň v úvodním kole možnou podporu pro prodloužení nouzového stavu. O něm bude Sněmovna jednat ve čtvrtek.

Kvůli odškodňovacímu zákonu, ale také o zařazení vládní novely o kompenzačním bonusu rovněž na dnešní program, se na plénu rozhořela pře. Ani o této novele, kterou vrátil s úpravami Senát, Sněmovna dnes hlasovat nebude.

Šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek namítal, že podle dohod se dnes sešla dolní komora v polovičním počtu, přičemž k přehlasování senátního návrhu jsou nutné hlasy nadpoloviční většiny všech poslanců. Podle předsedy poslanců ODS Zbyňka Stanjury ale musí být jasno, jak se Sněmovna postaví k podnikatelům, kteří museli kvůli vládním protikoronavirovým restrikcím zavřít. Sněmovna i v případě kompenzačního bonusu kývla na Faltýnkův návrh na zařazení předlohy až na páteční program.

Jurečka poukazoval na úterní schůzku předsedů sněmovních stran k prodloužení nouzového stavu. Zazněla podle něho podmínka části opozice, že předtím je nutné projednat odškodňovací zákon a schválit senátní verzi kompenzačního zákona. "Pan premiér (předseda ANO Andrej Babiš) u toho byl a vnímal to," uvedl Jurečka.

"Vládě je úplně jedno, jak to ve čtvrtek dopadne," prohlásil Stanjura. Předseda lidoveckých poslanců Jan Bartošek řekl, že premiér místo toho, aby vyjednával pro prodloužení nouzového stavu podporu, dnes odjel do ciziny. Babiš odletěl do Srbska na jednání o boji proti šíření epidemie. Šéf poslanců TOP 09 Vlastimil Válek nařkl kabinet z toho, že jeho jediným plánem je apel na dodržování pravidel a zvyšování represe a postihů.

Do debaty se vložil také poslanec a moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (ANO), který postup opozice odmítl. Podle něho není fér podmiňovat prodloužení nouzového stavu schvalováním kompenzačních zákonů.

Návrh odškodňovacího zákona předpokládá, že stát by hradil plnou výši pevných nákladů těm podnikatelům, kteří kvůli vládním opatřením museli zastavit činnost úplně. V případě omezení činnosti by se jednalo o náhradu poloviny fixních nákladů. Kompenzační bonus by měli podle vládní novely dostávat i živnostníci v úpadku. Senát chce mimo jiné zvýšit denní částku z 500 na 667 korun za den a rozšířit nárok také na podnikatele bez provozoven.

Kvůli procedurálním sporům a kritice vlády začalo jednání Sněmovny o zákonech s víc než hodinovým odstupem od začátku jednacího dne.