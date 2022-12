Opozice mluví při hodnocení roku vlády o bezradnosti, fiasku či asociálnosti

Praha - O chaosu a bezradnosti v rozpočtové politice či fiasku v energetice hovoří představitelé ANO při hodnocení prvního roku vlády Petra Fialy (ODS). Lídři opozičního hnutí to sdělili na dotaz ČTK. Podle předsedy hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury je vláda asociální a zodpovědná za pokles životní úrovně pracujících Čechů. Působení vlády celkově považuje za tragické.

Místopředseda ANO a Sněmovny Karel Havlíček uvedl, že za řešení energetické situace by vládu hodnotil čtyřkou minus z milosti. "A to jen proto, že ČEZ zajistil pojistné zásoby plynu v nizozemském terminálu. Jinak je to fiasko. Nejvyšší meziroční nárůst cen elektřiny v EU, nejvyšší cena elektřiny v přepočtu na kupní sílu a druhá nejvyšší cena plynu. To vše jen proto, že se brutálně podcenila včasná opatření, která jsme navrhovali," uvedl.

Za "zpackaný" považuje Havlíček také vládní úsporný energetický tarif. "A zmatená komunikace, kdy se nejdříve vše odmítá a poté zavádí, je už jen smutným dokreslením energetického trápení české vlády," uvedl bývalý ministr průmyslu a dopravy.

Podle Okamury drastický růst cen energií ohrožuje životní úroveň milionů domácností a existenci stovek firem. "Cena elektřiny se meziročně zvýšila nejvíce ze všech zemí Evropské unie, o 62 procent. A to přesto, že jsme jako stát ve výrobě levné elektřiny plně soběstační a patříme k jejím k vývozcům," uvedl. Za situaci jednoznačně odpovídá vláda kvůli kombinaci nečinnosti, nekompetentnosti a zlé vůle, doplnil.

Cenové stropy na energie přišly podle Okamury neuvěřitelně pozdě, jsou nepřiměřeně vysoké a domácnostem v ničem podstatném nepomohou. "Roční působení Fialovy vlády je velmi tragické a vedlo k zásadnímu zhoršení ekonomické a sociální situace ČR, jejích občanů i podnikatelů," uvedl.

Šéfka poslanců ANO a místopředsedkyně hnutí Alena Schillerová popsala první rok vlády v oblasti rozpočtové politiky jako chaos a bezradnost. "Rozpočet je plný účetních triků, které by nevymyslel ani špatný účetní. Příjmy se nadhodnocují a výdaje uměle podsekávají. A důvod je ten, že ministr (financí Zbyněk) Stanjura (ODS) jednoduše nechce přiznat reálný schodek, protože by se ukázalo, že po všech těch silných řečech rezignoval na jakoukoliv konsolidaci," uvedla bývalá ministryně financí.

Inflace se naprosto utrhla ze řetězu, v problémech se ocitli lidé i firmy, podotkla Schillerová. "Pomoc vlády ale byla zoufale pomalá a když se k ní nakonec rozhoupali, tak v porovnání s okolními zeměmi i velmi malá," uvedla. Zmínila, že inflace v ČR v listopadu zrychlila na 16,2 procenta a patřila k nejvyšším v Evropě. "Vzpomínám si, když Petr Fiala ještě před volbami mluvil o Babišově drahotě. Když končila naše vláda, byla přitom inflace 5,3 procenta a přijímali jsme opatření, která ji zcela objektivně snižovala. Doufám, že když si dnes pan premiér čte ty jeho dřívější výroky, tak je mu alespoň stydno," uvedla Schillerová.

Okamura zmínil například průzkum agentury PAQ Research a Českého rozhlasu, podle kterého počet domácností s příjmem pod hranicí chudoby vzrostl z devíti procent koncem roku 2021 na současných 16 procent. "Z výzkumu vyplývá, že momentálně žije 43 procent ze samostatně žijících seniorů v příjmové chudobě. U samoživitelů je to zhruba polovina. To je velmi tristní vizitka Fialovy vlády," uvedl.

S odkazem na další průzkumy zmínil, že v Česku má vážné finanční problémy 1,3 milionu občanů. "Ti navíc většinou propadávají špatně fungujícím systémem sociální podpory a pomoci kvůli jeho složitosti a také kvůli nedostatku pracovníků na úřadech práce a jejich obrovské přetíženosti," doplnil.

Odpovědnost podle Okamury nese vláda i za inflaci a související propad reálné mzdy. "Životní úroveň pracujících Čechů letos klesla o desetinu. I to je první řadě důsledek kroků vlády Petra Fialy a její zodpovědnost," dodal. Kvůli nečinnosti a nekompetentnosti vlády může být příští rok situace ještě horší. "Vláda si s touto situací vůbec neví rady a namísto snahy o její řešení doslova blouzní o zvyšování daní, zvyšování věkové hranice pro odchod do starobního důchodu, o krácení rodičovské dovolené a rodičovského příspěvku," dodal.