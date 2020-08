Opozice mluví o pravidlech pro školy o chaosu

Žák v roušce 1. třídy ZŠ Komenského ve Světlé nad Sázavou si utírá ruce na toaletě do papírové utěrky (na snímku z 25. května 2020).

Žák v roušce 1. třídy ZŠ Komenského ve Světlé nad Sázavou si utírá ruce na toaletě do papírové utěrky (na snímku z 25. května 2020). ČTK/Plíhal Libor

Praha - Opozice v souvislosti s opatřeními proti epidemii koronaviru ve školách, která dnes představilo ministerstvo školství, mluví o chaosu či improvizaci. Upozorňuje na to, že některá opatření budou obtížně realizovatelná. Ministerstvo podle opozičních stran také přeneslo značnou část odpovědnosti na ředitele škol, pro které bude naplnění pravidel náročné. Manuál pro školy měl být podle odborů v doporučeních přesnější.

Lidovci zdůraznili, že zásadní je obnovení běžného provozu škol od 1. září. "Nesmí opět nastat plošné narušení výuky. Chodit do školy je totiž normální," uvedl v tiskové zprávě poslanec Marek Výborný. Souhlasí s některými hygienickými pravidly, jako je větrání tříd nebo mytí rukou. Naopak pravidla pro nošení roušek, které mají žáci mít na chodbách, ale už ne ve třídách, považuje v nynější situaci za zbytečná. "Nošení roušek by se mělo zavádět až v případech zvýšeného rizika. Toto rozdělení mi smysl nedává," uvedl.

Poslanec Petr Gazdík (STAN) uvítal, že vůbec nějaký manuál pro školy vznikl. I on ale kritizoval pravidla pro nošení roušek a upozornil na to, že další opatření bude obtížné naplnit. "Pokyny typu 'žáci ze třídy A se nebudou stýkat se žáky ze třídy B' na mě spíš působí jako zákaz z filmu Obecná škola 'neolizujte za mrazu kovové zábradlí'. Myslím, že takové zákazy spíše podnítí děti, aby přesně to udělaly," napsal poslanec ČTK.

Gazdík zároveň upozornil na to, že naplnění obsahu manuálu bude náročná práce pro ředitele škol. "Manuál jako celek na mě působí jako 'něco se dělat musí, tak aspoň toto, i když tak přesně nevíme, proč právě takto'," uvedl poslanec školského výboru.

Výborný uvedl, že ředitelé škol budou muset řešit i fungování školních družin, ve kterých jsou obvykle děti z různých tříd, ale ministerstvo doporučuje děti i v nich držet rozdělené. "U školních družin je zachován chaos," uvedl Výborný.

Pravidla jako celek kritizoval místopředseda ODS Martin Kupka. "Pro vládu je evidentně mediálně zajímavější řešit cestování do Chorvatska nebo fotbalovou ligu, protože pravidla pro zahájení školního vyučování jsou zase obvyklou směsicí alibismu, bezradnosti a improvizace, jako by nad nimi někdo začal přemýšlet teprve předevčírem," napsal na twitteru.

Manuál pro školy měl být podle odborů v doporučeních přesnější

Manuál pro školy kvůli covidu-19 měl být podle předsedy školských odborů Františka Dobšíka v závazných pokynech a doporučeních přesnější. Řekl to ČTK v reakci na dnes zveřejněné pokyny pro ředitele škol. Do konce prázdnin se podle něj ještě sejde školská tripartita, jednat se bude i o platech.

"Je dobře, že ministerstvo roztřídilo, co je informativní, doporučující, potažmo závazné," uvedl. Některé body podle něj ale bylo třeba více specifikovat. "A z hlediska prevence a osvěty mohly být některé věci jinak," dodal.

Případná opatření ve školách se budou řídit podle takzvaného semaforu, mapy okresů podle rizika nákazy. Podle míry rizika se pak nastaví i přísnější opatření pro chod škol. Zásadní podle Dobšíka bude komunikace krajských hygienických stanic směrem ke školám. "Doufám, že to bude fungovat dobře a nedojde k nějaké administrativní válce. Škola je přeci jen jiné zařízení než obchod nebo lékárna, kde se lidé potkají jen na chvilku. Kontakt je tam větší," dodal.

Podle Dobšíka manuál příliš nezohledňuje, že na druhých stupních základních škol nebo na středních školách se žáci při výuce potkávají i napříč třídami. "Asi se hřeší na to, že starší děti nejsou tak rizikové. Jsou sociálně vyspělejší, kázeň je větší, ale na to nelze spoléhat," uvedl.

Manuál se podle něj bude ještě dál ladit. Jednat o něm odbory chtějí ještě do konce prázdnin, sejít se má proto školská tripartita, tedy zástupci ministerstva, zaměstnavatelů a zaměstnanců.

Pokud jde o bezpečnost práce a vymezení rizik, mohlo být podle Dobšíka ministerstvo náročnější. "Osobně bych apeloval na to, aby lidé, kteří mají zdravotní potíže, byli zahrnuti do možnosti dobrovolného testování, případně aby jim zaměstnavatel vyšel vstříc a více je ochránil, pokud už budou učit," dodal. Možnost nosit roušku nepovažuje za dostatečnou ochranu. Na požadavek odborů na testování pro učitele zdarma podle něj ministerstvo nereagovalo.

Učitelů v seniorním věku je podle odhadů asi pět procent. Odbory si podle Dobšíka před prázdninami dělaly přehled, jestli někteří chtějí kvůli riziku nákazy covidem-19 skončit. Nepůjde podle něj ani o desítky, spíš o jednotlivce. Podobě mohou návrat do škol zvažovat i učitelky, které otěhotní a nákazy se obávají. I ty pak mohou ve školách chybět.