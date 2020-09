Opozice kritizuje zmatky u vládních koronavirových opatření

Praha - Opoziční strany kritizují v anketě ČTK vládu za zmatky u opatření proti covidu-19. Kabinet podle nich také nezveřejňuje dostatek informací. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) dnes oznámil, že od čtvrtka bude povinné nosit roušku ve vnitřních prostorách budov v celé České republice. Podle šéfa komunistů Vojtěcha Filipa to ale odporuje principu vládního semaforu, který má rozlišovat české okresy podle hrozby nákazy.

Piráti považují roušky za nejsnazší možnost, jak omezit šíření viru, napsal ČTK poslanec Petr Třešňák. "Nejjednodušší vládní nařízení by bylo - noste roušky všude, kde nemůžete dodržet sociální distanc. Ty neskutečné stohy podmínek, které si tam vláda navymýšlí, jsou pak jen živnou půdou pro lidovou tvořivost," uvedl. Nemělo by se podle něj jednat o nařízení, ale doporučení.

Kabinet by podle něj měl také prostřednictvím dat ukázat, jak vážná je situace. "Jaký efekt očekává od roušek a jak tímto opatřením chráníme naše ohrožené spoluobčany," vysvětlil Třešňák. Kabinet se podle něj už ztrapnil a "po tanečcích a neustále se měnících opatřeních" ztratil důvěru občanů z počátku pandemie. "Vidíme, jak vláda a pan premiér podcenili navýšení trasovací kapacity v krajských hygienických stanicích. Příprava na podzimní vlnu nám nyní chybí a už nepůjde dohnat," řekl.

Místopředseda ODS Martin Kupka ČTK řekl, že kabinet svým podivným rozhodováním a popíráním sebe sama narušil důvěru veřejnosti v opatření. "Pro veřejnost je velmi špatná zpráva, jak se vyjádření vlády a její rozhodnutí mění. V jednom okamžiku ministr vyhlásil, že se roušky budou nosit, pak vystoupil premiér a řekl, že žádná plošná opatření nebudou. A teď přicházejí plošné opatření," uvedl. Statistiky vývoje koronavirové epidemie v Česku podle něj ukazují, že je třeba dělat jasné kroky.

Šéf KDU-ČSL Marian Jurečka nové opatření hodnotí kladně, přišlo ale podle něj pozdě. Postrádá taky podporu občanů, při které by zajistil kvalitní respirátory a ochranné pomůcky pro ohrožené skupiny. "Zde by měl stát poskytovat systematicky ochranné pomůcky zdarma a po dobu těchto opatření! Opatření měla přijít dříve, čísla nakažených jsou obrovská," dodal.

Bývalý šéf lidovců Marek Výborný se pak na twitteru ptá, k čemu má Česko semafor, když zavádí plošná opatření. Na stejnou věc upozornil i šéf KSČM Filip. "Odporuje to principu semaforu. V celé zemi se situace nezhoršuje, tedy nemá být plošné řešení," napsal Filip ČTK.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová uvedla, že bohužel pokračují zmatky. "Víc než půl roku po začátku epidemie u nás jsou naprosto neakceptovatelné. Ani premiér, ani ministr zdravotnictví nezveřejňují potřebné kompletní informace, které je k rozhodnutím vedou. Proto apelujeme na vládu, ať okopíruje a zrealizuje naše návrhy," napsala Adamová ČTK. Strana dnes představila osm návrhů opatření, mimo jiné by měl kabinet zajistit dostupné a rychlé testování pro všechny a pravidelné dodávky roušek či respirátorů pro ohrožené skupiny.

Šéf STAN Vít Rakušan mluví o vládě zmatku, alibismu a bezprostředního rizika pro lidi. "Tohle je promyšlený postup po půl roce s covidem-19 v zádech? Kde jsou modely, predikce, promyšlené kroky? Chybí klid a důslednost v rozhodování, přímost a jasnost v informování, odbornost v argumentaci," napsal Rakušan ČTK. Kabinet podle něj jen zvyšuje nejistotu, paniku a neklid. "Jedná hloupě a nebezpečně, zcela nekompetentní ministr (zdravotnictví) je udržován z politické vůle velkého šéfa ve své funkci," dodal.

Vláda má podle TOP 09 zajistit rychlé testování na koronavirus

Vláda by podle opoziční TOP 09 měla zajistit dostupné a rychlé testování na koronavirus pro všechny a pravidelné dodávky roušek či respirátorů pro ohrožené skupiny. Kabinet k tomu dnes vybídla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová při představení osmi opatření, která by bylo třeba přijmout. Reagovala tak mimo jiné na úterní rekordní nárůst 1164 potvrzených případů nákazy koronavirem. Strana vyzvala též k personální a technické podpoře hygienických stanic či jasným instrukcím pro lékaře a pacienty.

"Jeden respirátor je spíše výsměch, aby se zahojila Česká pošta," prohlásila Pekarová Adamová. Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí přislíbil doručit poštou zhruba třem milionům českých důchodců respirátory v případě výrazného zhoršení epidemie koronaviru. Kabinet by podle předsedkyně TOP 09 měl přestat přijímat opatření na základě průzkumů a anket, aby si udržel popularitu, ale měl by se maximálně řídit doporučením odborníků.

Ohrožené skupiny by podle šéfky TOP 09 měly dostávat ochranné pomůcky pravidelně, třeba v měsíčním intervalu, od českých výrobců. Vláda by proto měla podle poslance TOP 09 a lékaře Vlastimila Válka podpořit výrobce antivirových roušek a roušek s nanovrstvou, aby kvalitní roušky byly k dostání na všech veřejných místech.

TOP 09 v rámci svých opatření doporučuje maximálně posílit hygienické stanice a využívat digitální cesty sdílení zdravotnických dat. Využívat by bylo třeba rychlejší metody testování. "V případě, že bude placený test pozitivní, musí být zpětně uhrazen ze zdravotního pojištění," požaduje TOP 09. Strana doporučuje také zkrátit karanténu u bezpříznakových nakažených například s větším využitím respirátorů.

Válek doporučil vládě vydat jasný pokyn, které pacienty s respiračním onemocněním testovat na koronavirus. Stát by měl rovněž připravit strategii proočkování populace připravovanou vakcínou, která by mohla být k dispozici v lednu, dodal Válek. Očkování je podle strany nutné podpořit, ale musí zůstat nepovinné. "Nicméně stát musí udělat maximum pro to, aby bylo proočkováno co nejvíce osob. Zároveň je nutné se podívat na zákon o odškodnění za očkování, zda ho lze v této situaci použít. Každý očkovaný by následně měl mít výhody například pro cestování nebo při karanténě," uvedla TOP 09.

V Česku je podle údajů ministerstva zdravotnictví aktuálně 9272 pacientů s nemocí covid-19. U většiny z nich má nemoc mírný průběh, mnozí jsou bez příznaků. Hospitalizovaných s covidem-19 je 234 lidí. Celkem se za více než půl roku od prvních potvrzených případů koronaviru v Česku nakazilo 29.877 lidí, přičemž 441 z nich zemřelo.