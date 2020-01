Opozice kritizuje zakázku k dálničním známkám, je podle ní drahá

Praha - Výběr dodavatele e-shopu, aplikace a dalších IT částí připravovaného systému elektronických dálničních známek kritizují opoziční poslanci. Podle nich je zakázka za 401 milionů korun bez DPH předražená a dodavatel měl být vybraný v klasické veřejné soutěži. Vyplývá to z dnešních reakcí poslanců na dotaz ČTK. Ministerstvo dopravy výběr hájí, postup byl dle úřadu podle zákona a cena zahrnuje celý IT systém. Vybraná firma Asseco Central Europe dosud na dotaz ČTK nereagovala.

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI), který má systém elektronických dálničních známek na starosti, v úterý oznámil, že IT části vybuduje společnost Asseco Central Europe. Ta bude systém i následně čtyři roky provozovat. Celkem by společnost měla od státu dostat přibližně 401 milionů korun. Zakázka přitom byla vedená v utajovaném režimu a nebyla pro ni vyhlášená klasická veřejná soutěž. Právě cenu a způsob výběru dodavatele kritizuje opozice.

"Absolutní nekompetenci hnutí ANO kritizuji dlouhodobě. Tohle je ale regulérní pokus o loupež," uvedl dnes poslanec ODS Stanislav Blaha. Po ministru dopravy Vladimíru Kremlíkovi (za ANO) a premiérovi Andreji Babišovi (ANO) chce vysvětlení stanovení ceny a způsobu výběru dodavatele. Zajímat se chce také o to, proč nebyl systém svěřen státnímu podniku Cendis, jak bylo v minulosti plánováno. Blaha upozornil, že vedle případných interpelací zvažuje i podání trestního oznámení.

Jako zvláštní a předraženou hodnotil zakázku také člen sněmovního Podvýboru pro dopravu Lukáš Černohorský (Piráti). Podle něj měl stát zakázku vysoutěžit v klasickém otevřeném tendru, ve kterém mohl dosáhnout nižší ceny. Chybou je podle něj i snaha v systému zavést utajení například u vozidel tajných služeb. Upozornil, že to může být naopak kontraproduktivní.

S veřejným výběrovým řízením by souhlasil i kandidát na předsedu KDU-ČSL Marián Jurečka. "Je chyba, že se o veřejný tendr nepokusili. Stačilo pouze vyjmout z uveřejnění některé citlivé detaily," podotkl. Kromě otevřené soutěže podle něj stát mohl zvolit i cestu tržních konzultací s firmami z oboru, ve kterém by mohl lépe zakázku nastavit a následně získat výhodnější nabídku.

Podle ministerstva dopravy však není kritika ceny na místě. Firma podle úřadu vytvoří celý IT systém. Ten by měl vedle e-shopu a aplikace zahrnovat také uživatelský portál, call centrum, evidenci zaplacených poplatků, registr osvobozených automobilů, účetnictví, clearing, reporting, zabezpečení a rozvoj celého systému a jeho následný provoz.

Resort dopravy hájí také způsob výběru firmy, který byl podle úřadu v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a v něm uvedených výjimek pro případ utajení některých informací. "Na základě podmínek oslovilo SFDI pět společností, dvě následně předložily nabídky, vybrána byla ta levnější," uvedlo ministerstvo. Oslovené firmy měly splňovat odborné požadavky i nutný stupeň prověrky k nakládání s utajovanými údaji.

Elektronické známky začnou fungovat od příštího roku a zcela nahradí dosavadní papírové kupony. Stát si od nich slibuje snížení nákladů na provoz systému až o 120 milionů korun ročně.