Praha - Stále plnohodnotně neobsazený post ministra zahraničí či schodkový návrh státního rozpočtu na příští rok vyčetli předsedové opozičních sněmovních stran vládě v anketě ČTK ke 100 dnům od jmenování druhého kabinetu Andreje Babiše (ANO). Opoziční politici také připomněli, že Babiš je trestně stíhán v kauze Čapího hnízda, což podle nich snižuje kredit republiky při jednání se zahraničními partnery. Kritizují i to, že se kabinet ANO a ČSSD musel při červencovém hlasování Sněmovny o důvěře opřít o hlasy KSČM.

Koalice podle předsedy ODS Petra Fialy nemá politický cíl a priority, jen recykluje sliby. "Její zahraniční politika ohrožuje naše národní zájmy, málo investuje a soustřeďuje se jen na předvolební úplatky pro občany," uvedl. Vláda podle něj ohrožuje budoucnost, když nenabízí řešení důchodové reformy či zlepšení infrastruktury. "Cílem ODS je dostat ČR mezi deset nejúspěšnějších zemí světa, cílem koalice je pouze se udržet u moci," dodal.

Prezident Miloš Zeman jmenoval kabinet 27. června, vláda nahradila předchozí Babišovu menšinovou sestavu ANO, která v lednu nezískala důvěru. V prvních týdnech odstoupili ministryně spravedlnosti Taťána Malá (ANO) a ministr práce Petr Krčál (ČSSD) kvůli obviněním z plagiátorství. Předseda ČSSD Jan Hamáček dosud vedle vnitra vede i diplomacii, do jejíhož čela odmítl Zeman jmenovat nominanta ČSSD Miroslava Pocheho. Hamáček v září navrhl místo Pocheho náměstka Tomáše Petříčka, kterého by měl Zeman jmenovat koncem příštího týdne.

Na personální potíže upozorňuje předseda Pirátů Ivan Bartoš, podle kterého navíc v kabinetu pokračuje "nejneschopnější ministr dopravy snad od dob revoluce Dan Ťok" (za ANO). Kritizuje také personální změny na úřadech a ve státních firmách. "Vláda nám také představila rozpočet se schodkem 40 miliard, a to v době ekonomického růstu, který neřeší modernizaci ekonomiky a klade malý důraz na vědu a vývoj," dodal Bartoš.

Také předseda SPD Tomio Okamura kritizuje, že vláda není kompletní. "Je bezprecedentním skandálem trapas kolem obsazení ministerstva zahraničí. Máme připravený rozpočet s dluhem v době hospodářského růstu a činnost vlády nepřipomíná tým táhnoucí za jeden provaz, ale spíš dohodu o obsazení mocenských pozic, kde si všichni budou dělat, co chtějí," konstatoval.

Komunisté, kteří umožnili vznik koalice, vnímají podle předsedy Vojtěcha Filipa kabinet se smíšenými pocity. "Za pozitivní pokládáme především, že ČR má vládu s důvěrou a může přistoupit k nápravě některých negativních opatření předchozích vlád," uvedl. Kladně KSČM hodnotí například kroky směřující k valorizaci důchodů a zvyšování mezd. "Kritické výhrady máme k pomalému vývoji v personální situaci v resortu zahraniční politiky a v resortu zdravotnictví," uvedl.

Podle předsedy lidovců Pavla Bělobrádka působí vláda s trestně stíhaným Babišem opřená o hlasy komunistů nedůvěryhodně a poškozuje reputaci ČR v zahraničí. Nabízely se jiné podoby vládnutí, dodal. "Konkrétních opatření vláda ještě neprovedla tolik, aby je bylo možné hodnotit. Jsou to zatím spíš populistické sliby a rychlé nekoncepční kroky, které nám můžou do budoucna zavařit," uvedl. Ocenil však, že se ministerstvo pro místní rozvoj s KDU-ČSL dohodlo na některých krocích v oblasti dostupného bydlení.

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil uvedl, že by rád vládu pochválil, ale není za co. "Zahraniční politiku reálně řídí Andrej Babiš s Milošem Zemanem, a to není dobrá zpráva ani pro občany ČR, ani pro naše zahraniční partnery v EU," uvedl. Kritizoval i rozpočet se schodkem 40 miliard. "Na druhou stranu můžeme být rádi, že už se nenašel žádný ministr či ministryně, který by opsal svou diplomovou práci a musel by rezignovat," řekl.

Vláda podle předsedy STAN Petra Gazdíka prokazuje mnoho nedostatků. "Jedním z nich je slabé personální obsazení ministerských postů, kam byli zprvu dosazeni lidé, kteří podváděli již při svých akademických studiích a následovaly je osoby, které nemají dlouhodobé politické zkušenosti," uvedl. Koalici považuje za nestabilní, což podle něj pramení z toho, že s koaličním partnerem zametají Babiš či Zeman. "Sociální demokraté mohou po takovém jednání snadno ztratit trpělivost a naše země se znovu dostane do stavu bezvládí, které si nikdo z nás nepřeje," dodal Gazdík.