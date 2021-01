Opozice kritizuje start registrací, očkování chce probrat v PS

Praha - Opoziční politici kritizují dnešní start registrací k očkování, ale i další záležitosti spojené s vakcinací proti covidu-19 v Česku. Registrační systém nefunguje správně a je komplikovaný, uvedli v anketě ČTK a na sociálních sítích. Předseda ODS Petr Fiala ČTK napsal, že organizace očkování selhává čím dál víc a odpovědný za to je premiér Andrej Babiš (ANO). Připomněl, že blok ODS, KDU-ČSL a TOP 09 navrhuje projednat strategii očkování příští týden ve Sněmovně. Pokud to vládní strany nepodpoří, počítá se svoláním mimořádné schůze.

"Systém nemá žádná pravidla, dochází k protekci. Není jasné kdo, kdy a kde má být očkován, nefunguje registrace, není kampaň na podporu očkování. Jedním slovem - skandál," napsal ČTK předseda občanských demokratů. Za stav je odpovědný Babiš, protože sám sebe ustanovil koordinátorem očkování, konstatoval.

Systém pro registraci lidí starších 80 let se spustil dnes. Vykazuje problémy se zasíláním PIN kódů pomocí SMS. Volné termíny pro očkování proti covidu byly po hodině obsazeny. "Vláda vymyslela složitý systém rezervace na očkování, že se do něj většina seniorů nedokáže ani přihlásit. A přesto se ho podařilo pět minut po zapnutí shodit. Byla by to možná sranda, kdyby tady nešlo o zdraví lidí," uvedl na twitteru poslanec Petr Třešňák (Piráti).

Na dotaz ČTK doplnil, že stát mohl u skupiny občanů starších 80 let získat seznam rizikových skupin z Národního zdravotnického informačního systému (NZIS). Ty by pak mohl pozvat na dobrovolné očkování. "Hejtmani i primátor (Prahy Zdeněk) Hřib vládu v uplynulých dnech upozorňovali, že není systém ozkoušený a nemusí fungovat, bohužel marně," uvedl Třešňák.

Šéf KDU-ČSL Marian Jurečka ČTK napsal, že vláda měla půl roku na přípravu celého procesu, ale neudělala prakticky nic, aby nyní vše fungovalo hladce. "Vakcíny jsou, ale dostatečně rychle se neočkuje. Nejsou očkovací centra, premiér jede do Brna a pak se chlubí v médiích, že máme očkovací centrum, ale on a vláda pro to neudělal vůbec nic!" konstatoval.

Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová uvedla, že má zkušenost z blízkého okolí, že systém nefunguje správně. "Takhle to dopadá, když se věci šijí horkou jehlou. Vláda měla s přípravou registračního systému začít už na konci léta, jak jsme ji ostatně žádali. Pak by byl dostatek času na otestování systému a jeho spuštění by nemusely provázet takové problémy," uvedl.

Za další ukázku úplného systémového selhání očkovací strategie považuje dnešní dění šéf STAN Vít Rakušan. "Třeba v Kolíně nabízí systém seniorům rezervovaná místa v Pardubicích či Hradci Králové - pokud se jim vůbec povede nějaké získat," napsal Rakušan ČTK. Odpovědnost se tak přenáší na lokální úroveň, starostové a hejtmani to ovšem zvládnou, míní. "Ale už je opravdu načase, aby skončila doba mikromanagementu a tuhle složitou logistickou akci začal řešit tým skutečných odborníků," kritizoval Babišovo řízení očkování.

"Dopadlo to špatně," napsal na dotaz ČTK ke startu registračního systému předseda KSČM Vojtěch Filip.